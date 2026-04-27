El Centro Integrado de FP de Jaén cuenta con 22 ciclos formativos y más de 550 estudiantes matriculados

Visita al Centro Integrado de Formación Profesional de Jaén. - JUNTA

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Jaén cuenta con 22 ciclos formativos de siete familias profesionales en los que están matriculados más de medio millar de estudiantes.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, acompañada por la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este lunes las instalaciones del primer centro de este tipo en la provincia, puesto en marcha en este curso 2025-2026 en el IES El Valle.

Con 557 estudiantes matriculados, "destaca por una oferta formativa diseñada para responder a las demandas reales del mercado laboral actual", según ha informado en una nota la Junta de Andalucía.

Dispone de 22 ciclos formativos que abarcan siete familias profesionales: Hostelería y Turismo, Industria Alimentaria, Fabricación Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento, Energía y Agua, Transporte y Mantenimiento y Seguridad y Medio Ambiente.

De esos 22 ciclos, tres corresponden al grado Básico; once, al grado Medio y cinco, al Superior, mientras que hay tres cursos de especialización.

Este curso, en Jaén se pueden estudiar 324 ciclos formativos y cursos de especialización de 23 familias profesionales. Se trata de una oferta vinculada a sectores muy demandados, con alta empleabilidad y que atiende a los perfiles profesionales que demandan las empresas de la provincia.

Sobresalen, principalmente, las enseñanzas del Grado Medio de Emergencias y Protección Civil, en el CPIFP Nuevo; el Grado Superior de Química Industrial, en el IES María Cabeza Arellano Martínez (Mengíbar); el Grado Superior de Fabricación Aditiva en el IES Reyes de España (Linares); el Grado Superior de Energías Renovables en el IES Juan López Morillas (Jódar) y el Curso de Especialización de Grado Superior de Robótica Colaborativa, en el IES Fernando III (Martos), este último nueva titulación en Andalucía.

Antes de participar en esta visita al Centro Integrado de FP, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Los Villares, donde se ha reunido con la alcaldesa, Estela Palacios, y concejales del equipo de gobierno.

Durante el encuentro, se han abordado asuntos relacionados con vías pecuarias del municipio y se han analizado los efectos del tren de borrascas en infraestructuras verdes de la zona, según ha indicado el Gobierno andaluz.