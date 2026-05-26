Centros educativos instalan más de 19.400 elementos de climatización con el Plan de confort térmico de la Junta

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, en una visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado (Sevilla). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado este martes que los centros docentes andaluces han instalado un total de 19.491 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas. "Esta iniciativa permite que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación teniendo en cuenta la diversidad climática de la Comunidad Autónoma".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 13.236. El resto de las intervenciones se distribuye en 2.112 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 1.721 radiadores; 1.378 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 1.044 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales. Estos datos han sido aportados por la consejera durante su visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado de Sevilla.

Es éste uno de los centros beneficiados por una iniciativa que cuenta con una inversión de más de 54 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 3.481 centros educativos públicos. Esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a 78 centros, con un presupuesto de casi 35 millones, que se suman a otras 532 actuaciones ya ejecutadas por valor de más de 146 millones. Así, la inversión total de este Plan asciende a 181,2 millones.

Igualmente, Castillo ha indicado que "desde 2022, todos los centros educativos públicos que se construyen en Andalucía cuentan con sistemas de bioclimatización que garantizan su confort térmico". La consejera ha destacado el esfuerzo inversor de la Junta "para modernizar las infraestructuras educativas y adaptarlas a la realidad climática de cada rincón de Andalucía".

En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes andaluces alcanza los 236 millones de euros. Con esta inversión, Castillo ha recalcado que se busca "garantizar que el alumnado pueda aprender en las mejores condiciones y asegurar que todas las aulas de nuestros centros sean espacios seguros, saludables y confortables".

MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO Asimismo, Castillo ha explicado que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario. "Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros", ha afirmado. De esta manera, "se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz".

Asimismo, ha informado de que cada centro ha recibido una cantidad específica en función de su tamaño, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros, con un plazo de ejecución que finaliza el 30 de septiembre de 2026. Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (Ceper); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.

CLIMATIZACIÓN EN SEVILLA

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado que en Sevilla, los centros docentes han instalado hasta la fecha 3.443 elementos de climatización a través del programa de Confort térmico, con una inversión cercana a los 12 millones de euros. La medida principal ha sido la incorporación de 1.792 equipos de aire acondicionado. El resto de las actuaciones se divide en 717 ventanas y cerramientos aislantes, 316 estructuras de sombreado exterior (como toldos o porches), 311 árboles para crear zonas de sombra natural y 307 radiadores.

Por otra parte, el Plan de Bioclimatización de la provincia se encuentra en su segunda fase, beneficiando a 16 centros más con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Sumado a las 131 actuaciones ya concluidas (por valor de 46,4 millones), la inversión total de este plan asciende a 53,2 millones de euros en la provincia. En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes de la provincia de Sevilla supera los 65 millones de euros.