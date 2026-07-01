Cerca de 1.650 estudiantes de Almería se inscriben en el programa de Refuerzo Estival de la Junta

Una escolar del programa de refuerzo estival de la Junta en Almería colorea un dibujo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.644 estudiantes de Almería tanto de Primaria como del primer ciclo de la ESO participan este año en el Programa de Refuerzo Estival que comienza este miércoles, 1 julio, con el que se fomenta la conciliación al tiempo que se ofrece un refuerzo educativo en asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

El programa cuenta este verano con 119 alumnos más que en la edición anterior, de forma que ha alcanzado su cifra más alta desde que se inició en 2019, según ha indicado la Junta en una nota. Este curso además cuenta con la participación de 32 centros educativos de la provincia --dos más en relación con los 30 del curso pasado-- y la implicación de 174 docentes.

La delegada de la Junta en Almería, Andalucía, Aránzazu Martín, ha visitado el CEIP Juan Ramón Jiménez de la capital para destacar la consolidación del programa, que suma ocho ediciones en las que han participaron más de 74.000 escolares de Andalucía.

Martín ha incidido en la doble finalidad del plan que busca el "éxito escolar con una alternativa pública y gratuita" de los alumnos así como "ayudar a las familias andaluzas a conciliar". La iniciativa también pretende prevenir el abandono educativo temprano, según se ha referido.

El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables.

Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo, así como técnicas de estudio. De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos.

Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo. El alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo.

El horario previsto es de 9,00 a 14,00 horas con grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos. Cada jornada incluirá talleres de refuerzo lingüístico, razonamiento matemático, destrezas lingüísticas en lengua extranjera (inglés) y actividad físico-deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.