Cerca de 200 docentes de FP participan en Almería en las jornadas 'Impulsando Sinergias'

La directora general de FP y Educación Permanente de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso, durante las jornadas 'Impulsando Sinergias' celebradas en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 docentes de Formación Profesional de los centros educativos de la provincia han participado este jueves en Almería en las jornadas 'Impulsando Sinergias', un encuentro centrado en analizar la importancia de la colaboración entre centros educativos, empresas y otros organismos públicos y privados en la fase de formación en empresas de los estudiantes de FP, que en este curso ascienden a 17.439 en la provincia.

La directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, Inmaculada Troncoso, ha asistido junto al delegado territorial de Almería, Francisco Alonso, a esta jornada, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de la capital. Al acto también ha asistido el concejal delegado del área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

Durante las jornadas también se han expuesto las propuestas "más innovadoras" impulsadas por docentes y estudiantes de FP en sus centros educativos, según ha trasladado la Administración autonómica en una nota.

Además, los asistentes han podido conocer el catálogo de ciclos formativos que se ofertan en Almería y algunos ejemplos reales de colaboración entre empresas y centros educativos.