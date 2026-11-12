Cerca de 240 alumnos del Levante participan en una jornada deportiva del programa 'Mentor 10' en Los Gallardos (Almería)

Escolares y deportistas participantes en la jornada del programa 'Mentor 10' celebrada en Los Gallardos (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Un total de 239 escolares de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), procedentes de cuatro centros educativos del Levante almeriense, participan este jueves en una jornada multideportiva del programa 'Mentor 10' de la Junta de Andalucía, que se celebra en Los Gallardos (Almería) y cuenta con la presencia de destacados deportistas nacionales e internacionales.

La actividad, impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, tiene lugar en el Complejo Deportivo Municipal y busca acercar distintas disciplinas al alumnado, fomentar hábitos de vida saludables y transmitir valores como "el compañerismo, el respeto, la perseverancia y la capacidad de superación", según ha informado la Junta en una nota.

En concreto, asisten 43 estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan XXIII de Los Gallardos, 57 del Instituto de Educación Secundaria (IES) Río Aguas de Sorbas, 68 del CEIP María Cacho Castrillo de Turre y 71 del IES Azahar de Antas.

La jornada se desarrolla mediante un circuito de doce estaciones deportivas distribuidas en tres zonas, por las que los escolares pasan de forma rotatoria a lo largo de la mañana. Las actividades tienen lugar en el pabellón, el campo de fútbol y las pistas polideportiva y de pádel.

Entre las disciplinas programadas figuran el remo, el piragüismo, el BMX, la hípica, el hockey, el pádel, el voleibol, el paratriatlón, el muay thai, el kickboxing y el fútbol freestyle.

La iniciativa cuenta con la participación de los remeros Javier García y Jaime Canalejo, diplomas olímpicos en los Juegos de París 2024; Paco Gaviño, clasificado para representar a España en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2022; Rubén Alcántara, bicampeón del mundo de BMX; Cristina Morales, campeona del mundo de kickboxing en las organizaciones internacionales ISKA y Enfusion; y Pablo Martínez, medallista en los Campeonatos del Mundo de Piragüismo de 2022 y 2023.

A ellos se suman Javi Freestyle, Delantero 09, Jairo Ruiz López, medallista paralímpico en paratriatlón; Javier Yuste, deportista olímpico de vóley playa; Marisa Delgado, campeona de España de muay thai; y la Federación Andaluza de Hockey, que contribuyen al desarrollo de las actividades prácticas.

La jornada cuenta también con la colaboración del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense, recientemente reconocido por la Diputación de Almería con la Medalla de Oro de la Provincia 2026 por su actuación durante el incendio forestal que afectó este verano a Los Gallardos y otros municipios de la comarca.

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, ha destacado la importancia de estas iniciativas para complementar la formación del alumnado y favorecer su desarrollo personal, y ha afirmado que "el deporte constituye una herramienta educativa de gran valor".

Por su parte, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha asegurado que "es un orgullo para Los Gallardos ser escenario de una jornada que reúne a escolares de nuestra comarca y a deportistas de reconocido prestigio internacional". Asimismo, ha resaltado que el deporte "favorece la salud y la convivencia" y ofrece oportunidades para "compartir experiencias y crear nuevas amistades".

El delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Juan José Alonso, ha destacado "la importancia de acercar el deporte adaptado y paralímpico a nuestros jóvenes, porque hablar de deporte es también hablar de inclusión, igualdad de oportunidades y eliminación de barreras". "Lo importante no es ser campeón, sino atreverse a participar, esforzarse, aprender y disfrutar del camino", ha subrayado.