Comienza la obra de ampliación del IES Blas de Infante de Ogíjares (Granada) con casi seis millones de euros

María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares, actuación que cuenta con casi seis millones de euros y permitirá retirar dos módulos de aulas prefabricadas. - JUNTA

OGÍJARES (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asistido en Ogíjares (Granada) al acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Blas Infante, actuación que cuenta con casi seis millones de euros y permitirá retirar dos módulos de aulas prefabricadas.

En su intervención, Castillo ha destacado que el inicio de una obra escolar "es siempre motivo de satisfacción y de alegría, ya que demuestra el firme compromiso de la Junta con la educación pública y, especialmente, con un proyecto tan esperado que permitirá crear 260 nuevas plazas escolares, incrementando la capacidad total del centro hasta los 620 puestos (480 de ESO y 140 de Bachillerato)".

En este sentido, la consejera ha señalado que con esta actuación se da respuesta a una demanda de la comunidad educativa. "No solo ampliamos la capacidad de la infraestructura escolar de la zona, sino que garantizamos que nuestro alumnado disponga de unos espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades docentes actuales. Además, el edificio dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática y paneles fotovoltaicos, por lo que será más sostenible", ha dicho.

Si todo se desarrolla con normalidad y según las previsiones de la Consejería, los trabajos tendrán una duración aproximada de 15 meses, por lo que la obra podría estar finalizada para finales de 2027.

Igualmente, Castillo se ha referido a la apuesta del Gobierno andaluz en el municipio de Ogíjares, donde desde 2019 se han finalizado nueve actuaciones por un valor de más de 5 millones de euros. Entre ellas destacan el nuevo C2, en sustitución del CEIP Francisco Ayala, y la reforma integral del CEEE Jean Piaget. En este último centro, además, este mes se ha llevado a cabo una actuación de urgencia, ya finalizada, para implementar medidas de seguridad y reparar los daños provocados por los recientes terremotos.

Asimismo, hay prevista una segunda intervención por la misma causa, sumando entre ambas más de 130.000 euros.

IES BLAS INFANTE

El IES Blas Infante es actualmente un centro de tipología D3, con tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria. La actuación recoge las obras necesarias para su ampliación a modelo D4 B22, con cuatro líneas de ESO y cuatro grupos de Bachillerato (dos de Ciencias y Tecnología y dos de Humanidades y Ciencias Sociales).

Para acometer esta actuación, se ha incorporado al recinto educativo una parcela aledaña de 3.500 metros cuadrados de superficie y se ejecutará la nueva construcción como continuación de la edificación actual.

Además, en el extremo de la nueva parcela se habilitará una zona deportiva, y en el edificio ya existente se realizarán diferentes trabajos de reforma y remodelación. El nuevo aulario tendrá una superficie construida de 2.855 metros cuadrados.

En la planta baja estará la zona docente de Secundaria, con cuatro nuevas aulas polivalentes, aula de música, dramatización y audiovisuales, dos aulas de desdoble, dos aulas de apoyo y aula de educación plástica y audiovisuales. Asimismo, contará con aula de educación especial con aseo-vestuario adaptado, cinco seminarios y aseos comunes.

En la planta primera se ubicarán los espacios destinados a Bachillerato, compuestos por cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, aula de tecnologías de la información y la comunicación, aula de desdoble, otra de apoyo, aula de dibujo y aseos.

La planta sótano (que, dada la fuerte pendiente de la calle, sería planta baja) albergará el gimnasio con vestuarios, entre otros. Por lo que respecta al edificio existente, se reformará la sala de calderas y el ascensor.

En el exterior, el porche cubierto se ampliará de 140 a 310 metros cuadrados de superficie y se habilitará una nueva zona de juegos, pista polideportiva y zonas ajardinadas.

BIOCLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El nuevo edificio dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, un sistema en el que, para reducir la temperatura dentro de las aulas, se utiliza el proceso natural de enfriamiento de aire por evaporación combinado con la ventilación continua.

El consumo energético es mínimo y se satisfará con la energía fotovoltaica producida en el propio centro, que contará con paneles fotovoltaicos en cubierta de 40,5 kW de potencia.

El sistema de calefacción estará compuesto por radiadores de agua caliente con caldera de gas natural. Además, el centro disfrutará de un sistema de ventilación natural, que controlará la calidad del aire mediante la apertura automática de las ventanas cuando la sonda detecte que en un espacio se ha alcanzado una concentración de CO2 por encima de la estipulada.

La ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares cuenta con cofinanciación europea dentro del actual marco FEDER 2021-2027.