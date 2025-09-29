La delegada de Desarrollo Educativo en Granada destaca "el esfuerzo inversor" en los conservatorios de música

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, y el alcalde de Guadix, Jesús Lorente - JUNTA

GUADIX (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el Conservatorio Profesional de Música Carlos Ros de Guadix, donde ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con la enseñanza musical y las mejoras en infraestructuras educativas en toda la provincia y "el esfuerzo inversor realizado para dotar a los conservatorios profesionales de música de la provincia con nuevo material".

En el curso académico 2024/25, cada uno de los cinco conservatorios profesionales recibió 18.150 euros destinados a la adquisición de instrumentos musicales, fortaleciendo así la calidad de la enseñanza práctica, según ha informado la Junta en una nota de prensa este lunes.

Martín ha valorado el papel que desempeñan tanto los conservatorios elementales como los profesionales en la formación artística del alumnado granadino. "La música es una herramienta educativa clave para el desarrollo integral del alumnado, y desde esta Delegación seguimos apostando por ofrecer una enseñanza de calidad y por dotar a los centros de los recursos necesarios", ha señalado.

Asimismo, durante su visita al Conservatorio Carlos Ros, la delegada ha resaltado la reciente actuación en el centro, que ha contado con una inversión de 60.000 euros destinada a la renovación de sus cubiertas, una actuación financiada por el Ayuntamiento de Guadix, que mejora la eficiencia energética y las condiciones del edificio. La delegada ha agradecido especialmente el compromiso y la implicación del consistorio accitano con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio.

"Estamos trabajando para que nuestros conservatorios sean espacios modernos, accesibles y acordes a las necesidades del siglo XXI. La inversión en educación artística es también inversión en cultura, talento y oportunidades", ha afirmado la delegada.

En relación a las mejoras en infraestructuras, la delegada ha recordado la actuación integral llevada a cabo en el Conservatorio Profesional de Música de Baza, durante el curso 2023/24, con una inversión de 441.874,17 euros cofinanciada a través de fondos Feder 2014-2020 y autofinanciación de la Consejería.

Esta reforma ha incluido la instalación de baños accesibles, ventanas y láminas de bioclimatización en todas las aulas, luminarias LED, ascensor, cambio de puertas y suelos de madera en las dos primeras plantas del edificio. A esto se suman dos actuaciones complementarias de reforma eléctrica y de cubierta por un valor adicional de 36.000 euros.

En la provincia granadina, un total de 6.368 alumnos cursan enseñanzas de música en centros públicos y concertados (3.231 en centros públicos y 3.137 en centros concertados), lo que refleja el alto interés por estas enseñanzas. Además, hay 1.299 alumnos matriculados en enseñanzas de danza (675 en centros públicos y 624 en concertados), consolidando a Granada como un referente en educación artística.