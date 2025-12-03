Docentes de Málaga se forman sobre la nueva normativa que regula las enseñanzas de Formación Profesional

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, ha acudido a la jornada de este miércoles en el CEP de Málaga, a la que han asistido 30 docentes de FP de toda la provincia, la mayoría coordinadores de Dual - JUNTA

El Centro del Profesorado (CEP) de Málaga, bajo la organización del CEP de Antequera, alberga la primera edición de las jornadas de Formación Profesional organizadas por la Consejería sobre la aplicación de la normativa que regula el nuevo modelo de FP en la comunidad autónoma. En concreto, este encuentro, que se celebra en las ocho provincias andaluzas hasta el 3 de diciembre, se centra en la fase de formación en empresa u organismo equiparado y en la evaluación en FP.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, ha acudido a la jornada de este miércoles en el CEP de Málaga, a la que han asistido 30 docentes de FP de toda la provincia, la mayoría coordinadores de Dual. El curso lo imparten cuatro profesores del IES La Rosaleda, que han recibido formación directa por parte de la Dirección General de Formación Profesional.

"Estas jornadas nos permiten acompañar al profesorado en el proceso de aplicación de la normativa", ha afirmado el delegado territorial, que ha añadido: "Queremos ofrecer respuestas claras, formación rigurosa y criterios homogéneos para que todos los centros educativos puedan desarrollar la fase de formación en empresa y la evaluación de forma precisa y segura".

La entrada en vigor de estas disposiciones durante el presente curso académico, junto con su aplicación en los distintos centros docentes, supone un reto dada la amplia diversidad de familias profesionales, modalidades formativas y tipologías de alumnado.

Con el objetivo de ofrecer respuestas claras y homogéneas y facilitar la labor de los centros docentes, la Consejería ha realizado estas jornadas en colaboración con los Centros del Profesorado de Andalucía.

De esta manera, el objetivo principal es la capacitación del profesorado de FP tanto desde el punto de vista teórico como práctico en la aplicación de la nueva normativa desarrollada en Andalucía, garantizando una comprensión integral de los cambios y su correcta implementación en los centros educativos.

En el ámbito de la comunidad autónoma, durante esta primera edición, un total de 240 docentes han participado activamente en las jornadas, donde han adquirido herramientas y conocimientos para poder afrontar todos los desafíos de los sectores productivos del entorno laboral.

A partir del segundo trimestre, se replicarán estas jornadas para todo el profesorado de FP, tanto en la modalidad en línea como presencial, con el fin de fomentar un aprendizaje continuo y de calidad en el sistema educativo andaluz.

Cabe recordar que tanto el curso pasado como el anterior, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo organizó once mesas sectoriales en sedes de compañías estratégicas de cada sector, a fin de facilitar y agilizar la colaboración entre los centros educativos y las empresas en el marco del modelo de Formación Profesional Dual.

La Delegación Territorial trabaja activamente para conectar el ámbito educativo con el empresarial brindando asesoramiento, promoviendo encuentros de todas las familias profesionales y estableciendo alianzas con entidades clave como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la Universidad de Málaga o el Parque Tecnológico.