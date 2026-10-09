Educación aborda con los centros de Infantil de cero a tres años las prioridades del nuevo curso en Granada

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada aborda con los centros de Infantil de cero a tres años las prioridades del nuevo curso - JUNTA

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha participado en la reunión de inicio del curso 2026-2027 con las direcciones de 78 escuelas y centros de primer ciclo de Educación Infantil de la provincia. El objetivo ha sido orientar a los equipos directivos sobre las actuaciones previstas en el presente curso y dar respuesta a las necesidades, dudas y propuestas recogidas en la encuesta de final de curso.

Martín Gómez ha destacado en su intervención que "escuchar a las escuelas infantiles nos permite conocer sus necesidades y orientar mejor nuestro trabajo. Queremos que sus equipos cuenten con un asesoramiento cercano y útil para ofrecer la mejor atención a los niños y niñas".

Durante la reunión se ha presentado el plan de actuación del Servicio de Inspección, que contempla la supervisión y el asesoramiento de los centros, así como la atención a demandas, incidencias y reclamaciones. Entre los aspectos objeto de seguimiento se encuentran la organización y cualificación del personal, la autorización administrativa, las ratios y la matriculación, el proyecto educativo y asistencial y los servicios que prestan a las familias.

Las actuaciones de supervisión de la organización y el funcionamiento se desarrollarán durante los dos primeros trimestres sobre una muestra de 22 centros de la provincia: dos escuelas de titularidad de la Junta de Andalucía, cuatro centros de titularidad pública adheridos y dieciséis de titularidad privada adheridos. El trabajo combinará visitas a los centros, análisis de documentación y reuniones.

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y LAS FAMILIAS

En la segunda parte de la sesión se han abordado cuestiones prácticas sobre la organización del personal, los órganos de gobierno y coordinación, los procedimientos de admisión, los horarios y los servicios de aula matinal, comedor y aula de tarde. También se han tratado la información y participación de las familias y la protección de los datos del alumnado.

En el ámbito pedagógico se han ofrecido orientaciones para elaborar y actualizar el proyecto educativo y asistencial, concretar el currículo por edades y diseñar situaciones de aprendizaje vinculadas al juego y a las rutinas diarias. La presentación ha incidido en el valor educativo de la alimentación, el descanso y la higiene como oportunidades para favorecer la autonomía y el desarrollo de los niños y niñas.

"En esta etapa, cada juego y cada rutina son oportunidades para aprender. Acompañar el desarrollo de cada niño y niña, respetar sus ritmos y trabajar junto a las familias debe estar en el centro de nuestra labor", ha afirmado la delegada.

Durante la reunión también se han abordado temas como la evaluación mediante la observación del alumnado, la atención a la diversidad y la detección temprana de posibles necesidades educativas, con especial atención a la coordinación con las familias, los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) y los Equipos de Orientación Educativa (EOE). Otro de los asuntos tratados ha sido el tránsito al segundo ciclo de Infantil, para facilitar la continuidad de la atención educativa cuando los niños y niñas se incorporan al colegio.

El encuentro ha recogido también las necesidades de formación y acompañamiento del profesorado y del personal educador, especialmente en relación con propuestas prácticas adaptadas al primer ciclo y el manejo de Séneca e iPasen. Estas demandas se vinculan a la planificación de la formación de los centros y a la colaboración con el CEP.

El Servicio de Inspección ha presentado, además, sus líneas de acompañamiento para este curso, que incluyen el asesoramiento individualizado a demanda, las visitas de asesoramiento y supervisión y el traslado de las dudas e inquietudes de los centros a los servicios competentes de la Delegación.