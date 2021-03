Educación estudiará flexibilizar requisitos para implantar cocina 'in situ' en los comedores escolares

JAÉN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha expresado este viernes su disposición a estudiar una posible flexibilización en los requisitos para implantar la cocina 'in situ' en los comedores escolares, para la elaboración de los menús en el propio centro, y responder a diferentes necesidades.

Así lo ha indicado en Jaén y a preguntas de los periodistas después de que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fampa) Los Olivos de esta provincia haya reclamado a la Junta de Andalucía una normativa sobre comedores escolares "adaptada a la realidad jiennense" y que no excluya a la escuela rural.

En concreto, desde esta entidad se ha aludido a la condición de contar al menos con 150 comensales, puesto que "no se podrá aplicar a ningún centro de la provincia, pues ninguno alcanza esa cifra" de estudiantes en comedor.

Al respecto, Imbroda ha considerado "desfasado" el actual modelo de cátering que traslada la comida a los centros desde una cocina central y ha subrayado que su departamento "desde antes de la pandemia" de covid-19 había iniciado "esta andadura de ir incorporando cocinas 'in situ' en todos los centros".

En este sentido, ha apuntado que se "necesitan unos requisitos porque, si no, a las empresas no les interesan". No obstante, se ha mostrado abierto a adaptarlo a las circunstancias, de modo que "se estudiará toda esa flexibilidad con las familias para ver, allá donde sea más complejo llevar esa cocina 'in situ', cómo lo podemos hacer".

"Así que estaremos en ese estudio de necesidades para ver cómo podemos solventar esas cocinas 'in situ' en esos lugares y, de esta manera, mejorar la calidad, que no es otra cosa que lo que estamos buscando desde el primer momento que llegamos a la Consejería", ha asegurado Imbroda.

Junto a la existencia de al menos 150 comensales, en este cambio de modelo se plantea también como otro requisito principal que los centros dispongan de un espacio de 'office' de al menos 30 metros cuadrados para la instalación del nuevo equipamiento para elaborar las comidas.