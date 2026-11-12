Educación reconoce en Córdoba a los centros participantes en la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica

Educación reconoce a los centros participantes en la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha acogido el acto de reconocimiento para distinguir la labor realizada por nueve centros educativos durante la reciente celebración de la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica.

Dichos centros son el IES La Fuensanta, IES Zoco, IES Gran Capitán, IES Galileo Galilei e IES Guadalquivir, todos ellos de la capital cordobesa, así como el IES Juan de Aréjula (Lucena) e IES Vicente Núñez (Aguilar de la Frontera). Además de estos siete institutos de Educación Secundaria, han sido reconocidos la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria y la Escuela de Arte Dionisio Ortiz.

El acto, que ha contado con la presencia del secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos; del delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, ha servido para "ensalzar el trabajo, tanto de los centros educativos, como del profesorado y del alumnado en su labor de potenciar el arte sacro, un sector de vital importancia cultural, patrimonial y económica en Andalucía".

Según ha señalado Florentino Santos, "el arte sacro ocupa un papel fundamental en nuestra identidad. Es depositario del legado artístico, cultural y emocional de todos los andaluces, pero, además, es un sector que supone miles de empleos de alta especialización, que mantiene vivos oficios con muchos siglos de tradición y sabiduría y que tiene un amplio reconocimiento internacional. Con iniciativas como estas o los proyectos específicos buscamos acercar estas posibilidades a los centros educativos, despertar vocaciones y conectar la formación con nuestro patrimonio".

Copé, por su parte, ha agradecido a los centros educativos su colaboración, ya que este tipo de acciones "contribuyen a dar visibilidad a nuestras tradiciones y a demostrar que el mundo cofrade no es únicamente una manifestación de fe y religiosidad popular, sino también un universo de cultura, historia, patrimonio, artesanía, creatividad y conocimiento. El arte sacro y el patrimonio cofrade, en definitiva, representan también una gran oportunidad de futuro para nuestros jóvenes estudiantes".