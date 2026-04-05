Más de 2.000 personas participarán en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP en Sevlla

Archivo - Alumnos en un examen. Imagen de archivo - UNED - Archivo

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 2.008 personas se examinarán en Sevilla a partir de este próximo lunes, 6 de abril, y hasta el 30 de abril de las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado medio y grado superior. Estas pruebas están destinadas a todas aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario. Una vez superadas las pruebas, podrán solicitar su admisión en un grado medio o superior, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, de los 2.008 inscritos, 1.154 realizarán las pruebas para grado medio y 854 las de grado superior. Por provincias, Sevilla y Málaga cuentan con el mayor número de personas inscritas, 2.008 y 1.973 respectivamente. Le siguen Cádiz (1.161), Almería (748), Granada (685), Córdoba (667), Huelva (544) y Jaén, con 441 participantes.

Concretamente, los exámenes se llevarán a cabo en nueve centros con sede en Sevilla, donde se han constituido un total de nueve comisiones evaluadoras. Las pruebas de acceso, tanto para grado medio como para grado superior, se organizan en torno a tres competencias básicas.

La primera es la competencia comunicativa en lengua castellana, que incluye cuatro ejercicios: expresión oral, mediante una entrevista personal; expresión escrita, a través del desarrollo de una pregunta sobre una temática propuesta; y comprensión oral y comprensión escrita, evaluadas mediante pruebas tipo test. En el caso de la comprensión oral, los aspirantes deberán utilizar auriculares durante la realización del ejercicio.

La segunda, la competencia matemática, se estructura en tres ejercicios tipo test vinculados a los ámbitos de números y cálculo, formas y medidas y gráficos y estadísticas. Por último, la competencia digital consta de cinco pruebas, también de formato tipo test: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de problemas.

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, los aspirantes podrán presentarse, además de a las competencias básicas anteriores, a una parte específica de carácter opcional. Superar la prueba de acceso con esta parte específica, "otorgará prioridad en el acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en Andalucía".

No obstante, esta parte específica incluye un ejercicio correspondiente a la competencia clave plurilingüe (inglés) y ofrece tres posibles opciones: competencia clave emprendedora, en tecnología e ingeniería y en ciencias. Cada participante podrá elegir examinarse de una o varias de estas opciones, según la familia profesional del ciclo formativo al que desee acceder.

De esta manera, la prueba se considerará superada siempre que la calificación de todas las competencias básicas que la componen sea igual o superior a cinco puntos. Las notas provisionales se publicarán el 4 de mayo. Posteriormente, habrá un período de reclamaciones desde el 5 hasta el 7 de mayo, y las calificaciones definitivas se conocerán el 11 de mayo.