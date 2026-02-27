Estudiantes de 18 centros andaluces compiten en 27 especialidades en el campeonato nacional de FP SpainSkills

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el Campeonato nacional de FP SpainSkills 2026. - JUNTA DE ANDALUCIA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha acompañado este viernes a la delegación andaluza en el Campeonato nacional de FP SpainSkills 2026 que se está celebrando en Madrid hasta este sábado 28 de febrero, un certamen donde los alumnos de estas enseñanzas demuestran las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

Durante su visita al recinto ferial, la consejera ha recorrido los distintos espacios de la competición donde los 29 alumnos y alumnas andaluces, procedentes de 18 centros (17 públicos y uno concertado), miden sus destrezas frente a los mejores estudiantes de cada comunidad autónoma. Castillo ha subrayado en una nota de prensa que este campeonato no es sólo una competición, sino "el mayor escaparate del talento y la calidad de la FP que se imparte en Andalucía".

Además, estas olimpiadas bienales tienen como objetivo divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas. La delegación andaluza está compuesta por 29 competidores de 27 especialidades, una de ellas de exhibición. Los estudiantes, procedentes de 17 centros sostenidos con fondos públicos de siete provincias andaluzas, han ido con 27 docentes tutores y 27 profesores expertos.

Estos alumnos resultaron ganadores con medalla de oro en el VIII Campeonato de FP AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, celebrado en Jaén en noviembre de 2025 con la participación de 180 estudiantes. María del Carmen Castillo ha destacado que "esta es una excelente ocasión para poner en valor el talento de la FP andaluza, cuyo alto nivel formativo ya quedó patente en la última competición nacional, donde fuimos la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas, siete oros y cuatro platas".

Asimismo, ha expresado su confianza en el excelente papel que está desempeñando la delegación andaluza y ha deseado a todo el equipo la mayor de las suertes en esta cita nacional. En esta edición, los competidores miden sus habilidades en 31 modalidades oficiales y tres especialidades de demostración.

En concreto, la delegación andaluza participa en la modalidad de exhibición de Farmacia y Parafarmacia y en 26 modalidades oficiales: Mecatrónica, Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Fontanería y Calefacción, Electrónica, Desarrollo Web, Instalaciones Eléctricas, Control Industrial, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la Moda, Tecnología del Automóvil, Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pintura del Automóvil, Jardinería Paisajística, Refrigeración y Aire acondicionado, TIC Administración de Sistemas en Red, Atención Sociosanitaria, Escaparatismo, Panadería-Pastelería y Recepción hotelera.

Las olimpiadas de FP constituyen un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos. Andalucía ha logrado destacados hitos en las tres últimas ediciones de la competición nacional. Desde 2019, su participación se ha saldado con un total de 25 medallas, situándose como la segunda comunidad autónoma con más galardones, sólo por detrás de Cataluña.

No obstante, Andalucía lidera el ranking nacional en número de medallas de oro, consolidando así su excelencia y el alto nivel de su Formación Profesional. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Worldskills y Euroskills, que se celebrarán Shanghái (China) y en Düsseldorf (Alemania) respectivamente.