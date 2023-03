Estudiantes del IES Alonso Sánchez de Huelva desarrollan en Letonia su Erasmus+

HUELVA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante este mes de marzo, ocho estudiantes y tres profesores del IES Alonso Sánchez de Huelva han visitado al Cesu Valsts Gimnazija en Cesis (Letonia) en el marco de un proyecto Erasmus+ de intercambios educativos europeos. En la visita han participado también dos profesores y ocho estudiantes de institutos de Alemania e Italia, además de los anfitriones letones, por lo que la experiencia, que se extenderá hasta el próximo domingo 26, engloba a un total de 41 personas.

El delegado territorial, Carlos Soriano, ha invitado al resto de centros onubenses a que "se unan" a este tipo de iniciativas "que vienen a ampliar la formación integral del alumno y así darle una posibilidad de aprovechar una experiencia de gran valor en el día de mañana y, seguro, con una inserción laboral más próspera".

Según ha indicado la Junta en una nota, con una duración de tres años y a punto de concluir, el proyecto donde está inmerso el IES Alonso Sánchez se titula 'Aprender por un futuro entre tradición y tendencia' (Learning for a future between tradition and trend), y está coordinado por el centro Erasmus de Rotterdam Gymnasium (Viersen, Alemania). Contempla estancias breves en cada uno de los países participantes, de las que esta es la última, dedicado a trabajar sobre la temática 'Gente saludable, naturaleza saludable' (Healthy people, healthy nature)

El objetivo principal de este proyecto Erasmus+ se centra en profundizar en todas las posibilidades educativas del patrimonio cultural de los países participantes y cómo compartir este conocimiento promueve el desarrollo de una conciencia de pertenencia a Europa.

El sistema de estancia es de alojamiento compartido con familias de estudiantes del mismo programa, así pues nuestros estudiantes se han alojado en casas de familias letonas. Durante su estancia han sido recibidos por las autoridades académicas y locales competentes, han realizado diferentes talleres y excursiones que los han aproximado a las tradiciones locales de los anfitriones y han elaborado materiales curriculares relacionados con los objetivos del proyecto.

El IES Alonso Sánchez es centro bilingüe de inglés desde hace doce años y cuenta con enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Personas Adultas.

Este proyecto Erasmus+ se suma a otro de dos años coordinado por un centro vienés sobre patrimonio cultural, en el que también participan institutos de Italia y Reino Unido, además de Austria y España. El IES Alonso Sánchez participa además en numerosos planes y programas como el Aula Confucio para el aprendizaje de chino o Vivir y sentir el patrimonio, donde se aprende a conocer el patrimonio cercano para poder valorarlo.