Participantes en la inauguración de las XII Jornadas 'Oriéntate' del IES Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Aguadulce de Roquetas de Mar (Almería) ha inaugurado este martes las XII Jornadas 'Oriéntate: Acceso al Empleo', que se celebran hasta el próximo 26 de noviembre con el objetivo de acercar al alumnado de Formación Profesional (FP) al mercado laboral y facilitar el contacto directo con empresas y profesionales de diferentes sectores a través de entrevistas de trabajo, conferencias y talleres prácticos.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el programa de esta edición incluye actividades sobre la inteligencia artificial (IA) aplicada a la agricultura, la ciberseguridad, la informática forense, la arquitectura en la nube y la gestión de proyectos tecnológicos.

Las entrevistas con representantes de las empresas colaboradoras permitirán a los estudiantes familiarizarse con los procesos de selección y establecer un primer contacto con posibles entornos profesionales.

Entre las empresas participantes se encuentran Cajamar, Cosentino, Hispatec, Coexphal, Hiberus, Seyte y MTP, junto a otras entidades que colaboran con el instituto en la formación y orientación de sus estudiantes.

La delegada de Educación de la Junta en Almería, Carmen María Jiménez, que ha participado en la inauguración junto a los concejales de Educación y Cultura de Roquetas de Mar, Lourdes García y Daniel Salcedo, respectivamente, ha destacado el valor de estas iniciativas para que el alumnado conozca "de primera mano las necesidades del tejido empresarial y adquiera herramientas para afrontar su futuro profesional".

"Jornadas como 'Oriéntate' permiten acercar al alumnado a la realidad del mercado laboral y ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre los centros educativos y las empresas para favorecer su formación y empleabilidad", ha señalado Jiménez.

FP DUAL

El IES Aguadulce cuenta actualmente con 350 estudiantes de la familia profesional de Informática en modalidad presencial y más de 2.050 alumnos de FP a Distancia en los ciclos superiores de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

Se trata del único instituto público de Andalucía que imparte esta oferta modular virtual, lo que permite atender a estudiantes de diferentes puntos de la comunidad autónoma.

El centro también ha consolidado el nuevo modelo de FP Dual en todos sus ciclos formativos. Según los datos facilitados por el centro, el cien por cien de las empresas que se incorporaron el pasado curso a este modelo mantienen su colaboración.

Esta continuidad ha permitido que numerosos estudiantes realicen su formación de segundo curso en las mismas empresas en las que comenzaron su experiencia durante primero, "favoreciendo un aprendizaje progresivo y una mayor vinculación con el entorno profesional".

El instituto también cuenta con experiencias formativas en empresas extranjeras dirigidas al alumnado de Grado Básico y Grado Medio.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Las jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuya implicación con el centro se refleja en actuaciones como la cesión de instalaciones municipales, entre ellas el Auditorio, y las ayudas destinadas a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA).

Asimismo, la Delegación Territorial de Educación en Almería ha desarrollado actuaciones de mejora de las infraestructuras y dotación de recursos educativos a través de programas como 'Confort Térmico' y 'Mejora tu Centro', además de la reciente incorporación de nuevos equipos informáticos.

La dirección del IES Aguadulce ha destacado la importancia de la colaboración institucional y empresarial para mantener unas jornadas "que se han consolidado como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y el mundo profesional".