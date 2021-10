El II Congreso Andaluz de Coeducación premia trabajos sobre masculinidad igualitaria y prevención de la violencia

El encuentro ha reunido en Málaga a más de un millar de personas durante las dos jornadas

El II Congreso Andaluz de Coeducación, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga durante este lunes y martes, ha concluido con la entrega de reconocimientos a las comunicaciones más destacadas presentadas y que han premiado trabajos sobre masculinidad igualitaria, prevención de la violencia de género en la adolescencia y el reflejo de la igualdad en las redes sociales.

Este Congreso, organizado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, con la colaboración de la Consejería de Educación y Deporte y las Universidades Públicas de Andalucía, ha contado con la participación de más de un millar de personas y una veintena de ponentes, según han informado desde la Junta en una nota.

En concreto, los trabajos reconocidos son en la modalidad de Comunicación 'Trabajando la masculinidad en positivo con los centros educativos. Una experiencia de prevención de violencia de género entre adolescentes' de Celia Nevado Fernández, María José Ruiz García, Inmaculada Ruiz Caballero y Claudia Espejo Artacho; en el apartado de Vídeo 'De Cero. The Pulpi Post' de Marisa Lafuente Porcuna y Conrado Gandía Penadés.

Asimismo, se ha premiado en la categoría de Póster a 'Teoría Fundamentada y Análisis Crítico del Discurso Feminista como metodología para analizar discursos machistas y sexistas con escolares en redes sociales: El ejemplo de Tik Tok' de Pablo Cantero Castelló y María del Consuelo Díez Bedmar. Además, se ha entregado un reconocimiento especial a la labor desarrollada en materia de coeducación al CEIP La Barrosa de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El II Congreso Andaluz de Coeducación ha recibido un total de 39 trabajos, a través de 22 comunicaciones, once posters y seis vídeos. De las 22 comunicaciones, la mayoría --diez-- han abordado la prevención de la violencia de género, bien sea a través de estudios o mediante la presentación de propuestas de intervención con el alumnado desde distintos ámbitos, como la educación emocional, la educación afectivo sexual, la masculinidad en positivo, las tecnologías de relación información y comunicación, entre otras.

Las otras comunicaciones han versado sobre temáticas diversas como la visibilización de referentes femeninos, corresponsabilidad, empoderamiento de las mujeres, presencia femenina en las carreras STEM y escuelas de familias. Mientras tanto, los once posters están relacionados con los planes de igualdad y la formación en igualdad, la aplicación de la perspectiva de género, las aportaciones del feminismo, la prevención de la violencia de género y los referentes femeninos. Asimismo, los seis vídeos también han trabajado algunos de los temas ya señalados, como la prevención de la violencia de género, referentes coeducativos, la igualdad y la diversidad.

El congreso ha admitido propuestas sobre dos líneas de trabajo: de investigación y experiencias. La primera de las líneas incluye aportaciones al conocimiento teórico básico o aplicado sobre la temática del Congreso, los Planes de Igualdad en los centros educativos, y supone la presentación de resultados, ya sean intermedios o finales, de un estudio donde se hayan seguido las fases y requisitos de las metodologías de investigación en educación. Y la segunda se refiere a experiencias docentes innovadoras, reflexiones acerca de la praxis educativa, o buenas prácticas llevadas a cabo en este terreno.

La selección de los trabajos ha correspondido el Comité Científico, formado por 21 personas representantes de todas las Universidades Públicas de Andalucía y que en esta edición ha vuelto a estar presidido por la catedrática de Historia de la Educación de las Mujeres en la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha García, que ha sido nombrada presidenta honorífica de dicho Comité.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha destacado en la clausura que "Andalucía ha sido, es y va a seguir siendo pionera y referente en materia de coeducación. En estos dos días el aprendizaje, el descubrimiento y el entusiasmo han sido una constante. Somos conscientes de todo el camino recorrido, pero también somos conscientes de todo el camino que nos queda por recorrer, y queremos ser optimistas y realistas, y utilizar esta consciencia como motor y empuje para seguir trabajando en igualdad, no cayendo en el velo de la desigualdad".

Fernández ha agradecido al equipo técnico del IAM, ponentes y participantes su apuesta por la educación en igualdad y ha subrayado que "desde nuestra Área de Coeducación desarrollamos programas, campañas y editamos materiales, con el objetivo de facilitar al profesorado, familias y alumnado, recursos para la formación y herramientas para trabajar diversos temas relacionados con la igualdad y la prevención de violencia de género".

En este sentido ha incidido en que "tendremos que mejorar y avanzar en muchas cuestiones, pero tenemos ya el motor arrancado. Seamos imparables y coeduquemos a nuestro alumnado, y también a nuestro entorno cercano. Para alcanzar una Andalucía Igualitaria y libre de violencias machistas tenemos que andar de la mano toda la sociedad. Como dijo en la inauguración la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, estos son Derechos Humanos, valores democráticos y aquí no hay debate".

MÁS DE UN MILLAR DE PARTICIPANTES

El II Congreso Andaluz de Coeducación ha contado con la participación de más de un millar de personas, lo que supone el doble de asistentes de la primera edición, cuando hubo 435 personas. La cita ha ido dirigida especialmente al profesorado, al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria y responsables de los Centros del Profesorado.

También está orientada al personal técnico de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer, representantes de las AMPA o asociaciones de mujeres que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo.

A lo largo de estos dos días ha habido ponencias, mesas expertas, espacios formativos y talleres, mesas de comunicaciones, música, teatro, juegos coeducativos, cortos por la igualdad, mesas bibliográficas especializadas sobre la prevención de la violencia de género, el empoderamiento femenino, juguetes y juegos igualitarios, no sexistas y no violentos, cuidados, conciliación, corresponsabilidad y autonomía personal, reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, lenguaje igualitario y no sexista, visibilización de las mujeres, masculinidades en positivo, educación afectivo-sexual y emocional y orientación educativa y profesional con perspectiva de género.

Los contenidos han discurrido desde aquellos más teóricos, relacionados con el establecimiento del marco normativo que sustenta la obligatoriedad de trabajar la igualdad en los centros educativos, a otros más concretos relacionados con herramientas metodológicas para su aplicación directa en las aulas, como cortometrajes, cuentos o teatro social.