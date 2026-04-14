La II Feria de las Ciencias de Huelva se celebrará el 22 de abril

Cartel de la II Feria de las Ciencias de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva acogerá el 22 de abril, en el Espacio Santa Fe, la II Feria de las Ciencias. Esta segunda edición se plantea como un espacio de encuentro, divulgación e intercambio de experiencias científicas y educativas, con el objetivo principal de fomentar el interés por la ciencia, la innovación y el conocimiento entre el alumnado de todas las etapas educativas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este evento promueve la participación activa de centros escolares, universidades y entidades vinculadas a la investigación y la divulgación científica. La actividad aspira a consolidarse como una cita anual de referencia en el ámbito educativo y científico provincial, fortaleciendo la colaboración entre instituciones, profesorado, alumnado y agentes sociales.

La magnitud del evento contará con una amplia participación de centros educativos de la provincia, junto a organismos y entidades colaboradoras del ámbito científico y académico.

La feria está organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Fundación Descubre y la Fundación Atlantic Copper.

Está previsto que el día 22, durante la mañana, diversas autoridades visiten la feria, entre ellas la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la directora general de Innovación, Estela Villalba; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, Carlos Soriano, entre otros representantes institucionales.

La jornada se desarrollará hasta las 19,00 horas para facilitar la asistencia de los miembros de las distintas comunidades educativas. Se prevé la asistencia de más de 4.000 visitantes, con la participación de más de 50 centros educativos durante el horario de mañana. En total, alrededor de cien centros de la provincia estarán implicados en la feria, entre expositores y visitantes.

La II Feria de las Ciencias aspira a convertirse en "un referente provincial" en divulgación científica, contribuyendo a fortalecer el ecosistema educativo y científico de Huelva. El evento tendrá "un impacto significativo" en la promoción del conocimiento, la innovación y la cooperación institucional.

Entre sus principales objetivos destacan la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado, la visibilización de proyectos de investigación e innovación desarrollados en los centros educativos, el fomento de la cultura científica y del pensamiento crítico, así como el impulso de la igualdad de oportunidades en el ámbito científico. La celebración de esta feria convertirá a Huelva en "un punto de referencia para la divulgación científica y la innovación educativa durante esa jornada".