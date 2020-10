Imbroda dice que el sistema educativo "está más reforzado que nunca" tras la firma del acuerdo para ampliar la plantilla

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado, durante la firma del acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, CSIF y ANPE para ampliar en 6.949 docentes la dotación adicional de profesores de la educación pública para el curso 2020-21, que el sistema educativo andaluz "está hoy más fortalecido y más reforzado que nunca en su historia", así que "bienvenido sea".

Así lo ha señalado el titular de Educación durante la firma del acuerdo con representantes sindicales de CSIF, ANPE y CCOO celebrada en el Palacio de San Telmo con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Imbroda ha destacado que "tras bastantes semanas de trabajo, diálogo, negociación, discrepancias y mucho esfuerzo por parte de todo el mundo, hoy se va a firmar un acuerdo muy importante para el sistema educativo de Andalucía", toda vez que ha destacado que "todos asumimos la responsabilidad que supone este curso extraordinario que estamos viviendo".

Ha recordado que se pusieron a disposición de todos los centros educativos una serie de medidas "muy importantes" por importe de 600 millones de euros "traducidos en 6.500 docentes para la red pública y concertada, 5.500 para la red pública, y refuerzos de todo tipo", al tiempo que ha destacado "el trabajo codo a codo desde hace meses con la Consejería de Salud, el trabajo y diálogo con los sindicatos, con centros directivos, con asociaciones de directivos, en definitiva, con toda la comunidad educativa".

"El resultado es que hoy podemos decir que nuestro colegios e institutos están abiertos, funcionando con cierta normalidad dentro de las circunstancias excepcionales que estamos sufriendo", salvo "seis centros que se han tenido que cerrar por incidencias de la Covid, lo que representa un 0,08% de los de 7.099 en toda Andalucía".

"Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de nuestro directos y equipos directivos, por parte de todas las organizaciones y colectivos que han sido conscientes de las dificultades que tenía arrancar un curso tan excepcional como este", ha abundado.

Asimismo, el titular de Educación ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "se han puesto todo los medios, y dentro de la lógica preocupación que tenemos todos, finalmente la realidad ha sido que nuestro centros educativos hoy están funcionando prácticamente con normalidad", para añadir que se trata "de una gran noticia para toda la sociedad en general y para la comunidad educativa en particular".

Pero "no hemos dejado de trabajar con las organizaciones sindicales porque creíamos que todavía podíamos, en función de lo que nos iban solicitando, ampliar esos refuerzos, pero que no fuera por una cuestión cuantitativa sino cualitativa, es decir, allá donde hubiera más necesidades pudiéramos poner todos esos apoyos". "He dicho en alguna ocasión que creo que nunca el sistema educativo andaluz ha estado tan reforzado y apoyado como con este gobierno. Lo puedo decir con tranquilidad y la convicción de que esto es así", ha subrayado.

Imbroda ha querido agradecer el "esfuerzo" del presidente de la Junta, del vicepresidente, del consejero de Presidencia y del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, así como el de las organizaciones sindicales, "por su comprensión y apoyo permanente", y el trabajo que se ha hecho desde la Consejería comandado por la viceconsejera, María del Carmen Castillo, porque "hubiera sido muy difícil haber llegado a este acuerdo".