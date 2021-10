Javier Imbroda agradece en Sevilla a la comunidad educativa un esfuerzo y un compromiso "ejemplares"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta ha rendido este martes homenaje a la comunidad educativa de la provincia de Sevilla por el compromiso y esfuerzo "ejemplares" que hicieron posible una educación segura en el pasado curso escolar, superando las dificultades que ha supuesto el covid-19.

El consejero del ramo, Javier Imbroda, ha presidido el acto, que ha tenido lugar en el Centro de Arte Dramático de Sevilla y en el que ha estado acompañado por la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, y la delegada territorial de Educación y Deporte de la Junta en Sevilla, María José Eslava.

Durante su intervención, Imbroda ha puesto en valor el trabajo realizado por toda la comunidad educativa en una situación de especial dificultad para que las aulas de la provincia de Sevilla, que cuenta con el mayor volumen de alumnado y centros de Andalucía, sean espacios seguros y así garantizar el derecho básico a la educación más allá de las condiciones sanitarias y sociales.

Así, el consejero ha insistido en que se trata de un "éxito colectivo" en un curso que se presentaba con "muchas incertidumbres" y ha considerado "de justicia" dar las gracias a los docentes, familias, alumnado, personal administrativo y personal de limpieza, así como a todos los profesionales de las consejerías de Salud y Educación y a todas sus delegaciones territoriales.

"España ha dado un ejemplo a toda la comunidad internacional a la hora de gestionar el curso más difícil de la historia. Frente a lo que ha ocurrido en otros países como Francia o Reino Unido, hemos logrado entre todos mantener los centros educativos abiertos garantizando la seguridad: podemos y debemos sentirnos todos orgullosos", ha dicho.

Además, ha señalado que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia y que la comunidad educativa ha sabido entender es "la capacidad permanente de adaptación a una situación sanitaria cambiante, que ha requerido también de crear planes de contingencia, reorganizar recursos y agilizar los procedimientos".

"Nadie tenía un manual de instrucciones para esta situación, pero lo que sí ha habido es mucho trabajo por parte de todos, y el resultado ha demostrado que ha habido muchos más aciertos que errores y sobre todo el compromiso y la responsabilidad compartida por todos", añade.

Imbroda también ha reiterado el compromiso "incondicional" del Gobierno andaluz con la educación y ha recordado que "no hay mayor demostración que la Ley de Presupuestos", que refleja una inversión sin precedentes en Andalucía.

"Esto no es un mensaje triunfalista, por supuesto que existen necesidades y aspectos que aunque con más recursos tienen que mejorar; para ello trabajamos y estamos en permanente escucha. Esa crítica no solo es justa sino necesaria, pero lo que no comparto es que haya quien, arrogándose el papel de defensa de la escuela pública, solo utilice mensajes que hablan mal de la escuela pública. La escuela pública es de todos y la debemos poner en valor siempre todos", ha apostillado el consejero.

La ceremonia ha destacado el protagonismo de los trabajos esenciales, que se han hecho tan visibles como imprescindibles frente a la pandemia y sus consecuencias.

Desde ámbitos como el de la seguridad ciudadana, el transporte público o la limpieza viaria se ha reconocido la participación necesaria de instituciones locales, regionales o estatales, con las que se ha mantenido una colaboración permanente.

PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIOS

Ha recordado Imbroda que la Consejería puso en marcha un protocolo en los centros educativos, con un coordinador y una enfermera de enlace, para evitar contagios, además de desplegar un plan extraordinario con inversión de más de 700 millones, que supuso la incorporación de 400 docentes más en la provincia de Sevilla.

También ha tenido palabras de agradecimiento para todos los miembros de la comunidad educativa, con referencia especial a los alumnos, tanto niños como adultos y jóvenes, para decirles a estos últimos que han dado "una gran lección de civismo al conjunto de la sociedad".

El acto ha tenido lugar en el Centro de Arte Dramático de Sevilla con la participación de docentes, personal sanitario, representantes de las familias o alumnado de diferentes centros y distintas etapas, donde la música ha tenido también su espacio.

Organizado por la Delegación Territorial de Educación y Deporte, el homenaje ha hecho visible la importante labor de tantos profesionales y miembros de la comunidad educativa comprometidos con una tarea complicada por la pandemia: facilitar que diariamente escuelas e institutos hayan atendido a miles de alumnos para garantizar un derecho básico.

Junto al compromiso manifestado por los equipos directivos, los claustros y el personal administrativo y de mantenimiento y limpieza de los centros, la Consejería ha puesto en valor la coordinación llevada a cabo por la Comisión de Educación y Salud creada por la Junta de Andalucía al efecto.