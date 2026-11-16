Las Jornadas de Bibliotecas Escolares reúnen a más de 300 coordinadores de centros educativos granadinos

Jornadas Iniciales de Bibliotecas Escolares de Granada, celebradas en el Espacio V Centenario de la Universidad de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Iniciales de Bibliotecas Escolares de Granada, celebradas en el Espacio V Centenario de la Universidad de Granada, han contado con la participación de más de trescientos coordinadores de bibliotecas escolares de centros educativos de la provincia.

La delegada territorial de Educación, María José Martín, ha destacado la importancia de las bibliotecas escolares para fomentar la lectura y el aprendizaje del alumnado y la implicación de los centros educativos en el desarrollo del Programa de Bibliotecas Escolares y del Plan de Lectura.

"Iniciativas como estas jornadas permiten compartir experiencias, impulsar nuevas propuestas educativas y seguir avanzando hacia una educación más inclusiva, en la que cada alumno encuentre en la lectura una oportunidad para aprender, crecer y participar", ha señalado.

El jefe de Servicio de Ordenación Educativa, José Rodríguez, ha hecho hincapié en la importancia de la bibliotecas escolares como ejes vertebradores del currículum, del Patrimonio Histórico y Cultural, del arte, del deporte y de la Literatura.

Por su parte, la coordinadora provincial de bibliotecas, María Estévez, presentó al nuevo equipo Becrea (Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para la Enseñanza y Aprendizaje): Isabel Motos, responsable de la línea de organización; Tania Romero, responsable de la línea de competencia informacional; y, Pilar Mesa, responsable de recursos digitales.

El equipo expuso las novedades para el presente curso y los canales de comunicación. Desde el curso pasado, al ser un programa de oficio, se han incorporado los centros de Educación Especial, de Educación Permanente y de Régimen Especial.

Los centros galardonados en los novenos Premios autonómicos para el reconocimiento a las buenas prácticas docentes en Bibliotecas Escolares y en el Fomento de la Lectura presentaron sus experiencias.

El Centro Público de Educación Especial Jean Piaget de Ogíjares, mención de honor en Fomento de la Lectura, explicó su proyecto 'Bicho Palabrín'. La experiencia consistió en la adaptación de la biblioteca mediante materiales sensoriales, Braille, textos ampliados y cuentos a medida.

La propuesta destaca por hacer al propio alumnado protagonista del cuidado y organización del espacio, entendiendo la lectura como herramienta de autonomía, aprendizaje útil y participación real.

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada, segundo premio al Fomento de la Lectura con su proyecto La lectura une: Dinamización multilingüe de la biblioteca en la EOI de Granada, expuso como su biblioteca se convirtió en un lugar de encuentro entre lenguas y culturas, con biblioteca sonora, códigos QR, recomendaciones, talleres y propuestas como Cita a ciegas con un libro' o Poesía y Flamenco'.

Además, se presentaron experiencias de éxito, como "Los clubs de lectura intercentros" que organizan encuentros en los que, partiendo de una lectura seleccionada, se genera un diálogo en el que alumnado reflexiona sobre diferentes temas.

El profesor Agustín Galindo, del IES Bulyana de Pulianas, pionero en estos encuentros, fue el encargado de realizar la presentación.

La Fundación Francisco Ayala, invitada especial, dio a conocer las actividades educativas que llevan a cabo en relación a la figura del insigne autor granadino, como por ejemplo el concurso de redacción "Recuerdos de Granada".

Un grupo de alumnos del IES Ángel Ganivet de Granada, puso el broche de oro de las jornadas, haciendo un recorrido histórico y biográfico sobre 'las Sinsombrero', y recitando algunos de sus poemas.