Junta abrirá el próximo curso en el CEIP de Viator (Almería) una línea de escolarización de Infantil y Primaria

VIATOR (ALMERÍA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Consejería de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, ha explicado la medida excepcional que va a llevar a cabo la Consejería el próximo curso escolar en el CEIP Joaquín Visiedo, del municipio de Viator, que permitirá la apertura de una línea de escolarización que va desde los cinco años de Infantil hasta 6º de Primaria, siempre y cuando éstas se completen.

Además, se mantienen las dos líneas de 3 y 4 años, como estaba previsto, según ha anunciado Jiménez en una reunión mantenida con el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores, y representantes de los padres y madres del municipio, a los que ha trasladado "la buena voluntad del Gobierno andaluz por encontrar una solución a la situación particular del municipio", de tal manera que "va a permitir mejorar la calidad educativa del municipio" .

Durante la inauguración el pasado 2 de febrero del nuevo colegio de Viator, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, afirmó que este nuevo centro "es la respuesta del Gobierno andaluz a una necesidad de escolarización en la zona de La Juaida con la creación de 450 nuevos puestos escolares, destinados a alumnos de entre 3 y 12 años de edad".

Igualmente destacó que esta actuación ha sido muy esperada por la comunidad educativa del municipio, "una obra pendiente desde 2012, y que ya es una realidad".

En este sentido, incidió en que desde el inicio de la legislatura "uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería ha sido gestionar estas demandas históricas, como es el caso de este nuevo colegio".

En el encuentro mantenido, el delegado ha explicado que la Junta de Andalucía "siempre ha tenido en cuenta la situación particular del municipio, y se estaba trabajando desde el mismo momento de la inauguración, pero había que seguir los cauces establecidos para no prometer lo que no se podía cumplir".

Por ello, "tras trasladar la problemática educativa que existía en la localidad, se ha tomado una medida excepcional que va a permitir el curso que viene abrir una línea de escolarización que va desde los 5 años de Infantil hasta 6º de Primaria, siempre y cuando estas se completen.

Jiménez ha resaltado que esta solución es excepcional en Andalucía y que solo es aplicable a otro centro de la provincia de Granada que se encontraba en una situación muy similar.

Se trata, sobre todo, "de mejorar la situación del CEIP Joaquín Visiedo porque esta solución afecta a niños y a docentes y debemos tener en cuenta todas las garantías legales".

Ante las dudas sobre cómo se va a proceder en cuanto a la escolarización, el delegado ha querido resaltar que "es preciso seguir el procedimiento establecido para que este sea lo más claro posible y no suponga ningún tipo de perjuicio para los niños".

Además ha precisado que esta decisión va a suponer también poder realizar en un futuro próximo mejoras en el Joaquín Visiedo que hasta ahora no eran planteables, dado el gran número de alumnos que estaban matriculados en este centro educativo.