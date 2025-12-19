Junta acerca al alumnado de Granada mundo de las cooperativas agroalimentarias como fuente de empleo

Alumnos visitan el Grupo SCA en Castell de Ferro, en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTELL DE FERRO (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo SCA, junto con Faeca, ha acogido en sus instalaciones de Castell de Ferro (Granada) una jornada divulgativa dirigida a acercar al alumnado las oportunidades profesionales del sector y los valores de la economía social, con la participación de estudiantes del IES Pedro Jiménez Montoya de Baza.

La iniciativa se ha orientado al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), con el objetivo de dar a conocer las salidas profesionales vinculadas a este ámbito.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha destacado el "enorme" potencial del sector agroalimentario granadino como generador de empleo estable y de riqueza para la provincia, durante una jornada de promoción celebrada en la cooperativa 'El Grupo SCA'.

En su intervención, la delegada ha presentado un informe detallado que demuestra el peso estratégico del sector agrario y agroalimentario en el programa educativo de Granada.

La provincia cuenta con más de 30 centros educativos que imparten ciclos formativos de las familias profesionales de Agraria e Industrias Alimentarias, con una oferta de 22 ciclos en Agraria y 10 en Industrias Alimentarias.

"Hemos ofertado 1.236 plazas entre ambos sectores y hemos recibido 1.271 solicitudes de admisión", ha explicado Martín Gómez. "Es muy significativo que haya ciclos, especialmente en el área metropolitana, con listas de espera. Esto demuestra que cada vez más jóvenes ven futuro y estabilidad en esta área".

Los ciclos formativos ofertados en la provincia de Granada en el ámbito agrario y de las industrias alimentarias abarcan Grados Básicos, Grados Medios y Grados Superiores, con una formación orientada tanto a la cualificación inicial como a la especialización técnica.

En la familia agraria se incluyen enseñanzas relacionadas con las actividades agropecuarias, la producción agroecológica, la jardinería y floristería, el aprovechamiento y la conservación del medio natural, así como la gestión forestal y el paisajismo rural.

Por su parte, la familia de Industrias Alimentarias ofrece ciclos centrados en la elaboración y transformación de alimentos, como panadería, repostería y confitería, aceites de oliva y vinos, y procesos y calidad en la industria alimentaria, respondiendo a las necesidades del sector agroalimentario provincial.

La conexión con el tejido productivo es una realidad consolidada.

Durante el último curso, se han firmado convenios con 30 cooperativas agrarias de la provincia, donde 95 alumnos han realizado su formación en centros de trabajo.

Centros como el IES Emilio Muñoz de Cogollos Vega o el IES La Zafra de Motril colaboran de forma activa con cooperativas líderes como El Grupo, Granada La Palma, Tropical Garden, Procam o Vicasol.

La delegada ha subrayado que las cooperativas agroalimentarias no sólo generan riqueza, sino que son motores de innovación, sostenibilidad y empleo estable en el territorio.

Además, ofrecen oportunidades para una gran variedad de perfiles profesionales: desde técnicos de producción y calidad, hasta personal de laboratorio, administración, logística, informática o gestión.

"El sector agroalimentario no es el sector del pasado, es el del presente y, sobre todo, el del futuro", ha afirmado dirigiéndose al alumnado.

"Retos globales como la sostenibilidad, la seguridad alimentaria o la digitalización necesitan del talento y la formación que se genera aquí, en Granada.

Las cooperativas, además, representan valores esenciales como la colaboración, la participación, la igualdad y el arraigo al territorio".