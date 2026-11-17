La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, y el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, han visitado el autobús educativo 'CTRL + ALT + FUTUR'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, y el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, han visitado el autobús educativo 'CTRL + ALT + FUTUR', una iniciativa itinerante de la Consejería de Educación que acerca la programación, la robótica, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial a los centros educativos de la comunidad autónoma.

La visita, que ha tenido lugar en el IES José de Mora y en el CEIP José de Calasanz, se enmarca en el recorrido que este autobús educativo está realizando por las ocho provincias andaluzas para mostrar, de una manera práctica y participativa, las posibilidades del programa Código Escuela 4.0.

El autobús está equipado con recursos audiovisuales e interactivos, tablets, materiales de robótica y una zona destinada a talleres, en la que el profesorado y el alumnado pueden experimentar con distintas herramientas y propuestas tecnológicas adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Martín ha destacado la importancia de acercar la innovación tecnológica a las aulas y ha señalado que "con el programa Código Escuela 4.0 queremos que todo nuestro alumnado, independientemente de la etapa educativa o del centro en el que estudie, tenga la oportunidad de desarrollar competencias fundamentales para su futuro, como el pensamiento computacional, la programación y la robótica".

Asimismo, ha subrayado que "no se trata únicamente de dotar a los centros de equipamiento tecnológico, sino de acompañar al profesorado y ofrecerle formación y recursos para que estas herramientas se conviertan en auténticas oportunidades de aprendizaje".

El Programa Código Escuela 4.0 en Andalucía forma parte del Proyecto STEAM 4.0 impulsado por la Consejería de Educación, con el objetivo de mejorar las competencias digitales del alumnado, reforzar la formación y el acompañamiento del profesorado y dotar a los centros sostenidos con fondos públicos del equipamiento necesario para trabajar la programación y la robótica educativa.

El Roadshow 'CTRL + ALT + FUTURO' constituye una de las actuaciones de difusión del programa. A través de este autobús adaptado como aula móvil STEAM, la Consejería ofrece experiencias prácticas que permiten conocer las posibilidades educativas de estos materiales.

Las actividades se adaptan a las distintas edades: desde dinámicas de pensamiento lógico en Educación Infantil hasta retos de programación por bloques en Primaria y experiencias con sensores e inteligencia artificial en Secundaria.

El recorrido del aula móvil en la provincia de Granada contempla dos paradas: la del pasado 17 de noviembre en Baza y el 19 de noviembre en el Centro del Profesorado (CEP) de Granada.

El autobús continuará su recorrido por Andalucía hasta el próximo 25 de noviembre, fecha prevista para su clausura en Málaga, después de haber acercado esta experiencia educativa a centros y Centros del Profesorado de las distintas provincias andaluzas.