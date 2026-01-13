La Junta adjudica por 3,5 millones la ampliación y adaptación del colegio Nueva Andalucía de Adra (Almería)

Recreación del nuevo edificio proyectado para la ampliación del CEIP Nueva Andalucía de La Curva-Las Cuatro Higueras, en Adra (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ADRA (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de ampliación y adecuación de espacios en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nueva Andalucía de La Curva-Las Cuatro Higueras, en Adra (Almería). Los trabajos los ejecutará la empresa Maracof S.L. por un importe de 3.527.978,70 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación, que dará respuesta a la demanda de escolarización existente en la zona y permitirá la retirada de aulas prefabricadas, dotará al centro de los espacios necesarios para pasar de una a dos líneas tanto en las enseñanzas de infantil y primaria como en los dos primeros cursos de secundaria que imparte el centro.

Así, la intervención ampliará la capacidad del centro en 285 puestos escolares más, hasta alcanzar un total de 570, y permitirá también ordenar el centro por etapas educativas, según ha destacado la Administración autonómica en una nota.

Para ello se construirá un nuevo edificio que contará en su planta superior con los espacios de secundaria, cuatro aulas polivalentes con 120 plazas, un laboratorio y las aulas de música y plástica.

En la planta baja se ubicarán los espacios de infantil, con seis aulas polivalentes para 150 niños y niñas, dotadas de aseos integrados y aulas exteriores, además de un aula de espacios comunes y un gimnasio con aseos y vestuarios y acceso a la pista polideportiva. Este nuevo módulo se conectará en su planta alta con uno de los edificios existentes y dispondrá de ascensor, "dotando así de accesibilidad a todo el conjunto".

La construcción de este nuevo edificio permitirá que el aulario existente se destine exclusivamente a las enseñanzas de primaria, para lo cual se llevará a cabo una adecuación de espacios para obtener seis nuevas aulas polivalentes, hasta sumar un total de 12 con capacidad para 300 niños y niñas. También se reformarán todos los núcleos de aseos y se habilitará un aseo adaptado por cada planta.

La cocina actual, recientemente reformada, se mantendrá, y junto a ella se situará el comedor, con accesos directos desde el interior y el exterior del edificio. También cercano a la cocina y el comedor se emplazará el salón de usos múltiples, mientras que la biblioteca se colocará en el extremo oeste del edificio actual, con conexión al exterior, de modo que se pueda utilizar fuera del horario escolar.

En los espacios exteriores habrá una zona de juegos de infantil y otra para primaria y secundaria, áreas ajardinadas y huerto, así como un nuevo porche cubierto. Como resultado de todas las intervenciones, el colegio incrementará su superficie construida en 1.737 metros cuadrados y contará además con 276 metros cuadrados de porches.

La ampliación del CEIP Nueva Andalucía contará con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de placas solares fotovoltaicas con la que se mejorará el confort térmico del centro y se reducirá el gasto energético y las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Asimismo, dispondrá de un sistema de calefacción con aerotermia que evitará el consumo de combustibles fósiles.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.