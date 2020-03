Junta amplía la garantía alimentaria a los centros concertados con planes de compensación educativa durante el Covid-19

Este medida, aprobada por el Consejo de Gobierno, beneficia a 1.861 alumnos de 19 centros

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa durante el periodo de crisis provocado por el Covid-19. Esta medida, incluida en el Decreto-Ley aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno, beneficiará a 1.861 escolares en riesgo de exclusión social que utilizan el servicio de comedor de 19 centros concertados.

Según indica en una nota del departamento que dirige Javier Imbroda, para las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Deporte en régimen de concurrencia competitiva a estos centros para facilitar la permanencia en el sistema educativo de los alumnos escolarizados, mediante la prestación del servicio de comedor escolar, "no se considerará como causa legal de incumplimiento y no dará lugar a modificación alguna de las correspondientes resoluciones de concesión de subvenciones el hecho de que el servicio de comedor escolar no se preste en el propio centro docente".

Esta actuación, prosigue, "estará condicionada a que el centro suministre los alimentos al alumnado beneficiario de la prestación del comedor escolar para su consumo fuera del centro, bien mediante servicio de catering o bien con medios propios"

Además, la Consejería de Educación señala que ha ampliado también el número de alumnos beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil que garantiza las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) a alumnos de Infantil y Primaria de centros públicos tras los nuevos informes emitidos por los servicios comunitarios en el marco de la crisis del Covid-19. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta ampliación del servicio, que pasa de 18.000 a 19.000 escolares en riesgo de exclusión social.

La Consejería, en coordinación con los ayuntamientos y las empresas responsables de la distribución de los menús, inició la semana pasada el reparto de comida por los distintos municipios a los 18.000 alumnos acogidos a este programa.

El reparto de estos alimentos se realiza dos veces en semana en las dependencias municipales puestas a disposición para ello por las corporaciones locales. Las familias reciben los packs de desayuno y merienda que ya se les venía entregando a este alumnado antes del cierre de los centros, además de barquetas con el almuerzo. De esta forma, tendrán garantizadas tres comidas diarias durante toda la semana.

El programa de Refuerzo de Alimentación Infantil está coordinado por las Consejerías de Educación y Deporte y Salud y Familias.

Tras los dictámenes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Consejería de Educación y Deporte destaca que le corresponde la tarea de atender a estos alumnos aprovechando la red de comedores escolares existente durante el curso escolar. La Agencia Pública Andaluza de Educación se encarga, para ello, de la contratación y seguimiento de los servicios de las empresas de restauración encargadas de elaborar y entregar las comidas, recuerda.