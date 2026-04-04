La Junta de Andalucía formará a más de 160 alumnos de FP en arte sacro con once proyectos específicos

Archivo - Alumno de FP (Imagen de archivo). - DAVANTE MEDAC - Archivo

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 168 estudiantes de Formación Profesional aprenderán técnicas tradicionales y de vanguardia vinculadas al arte sacro en el marco de once proyectos específicos de formación complementaria extracurricular que se desarrollarán en Andalucía hasta el mes de junio.

Según ha informado la Junta en una nota, en concreto, el alumnado se formará en alguna de estas tres especialidades: talla, restauración y dorado en madera; orfebrería sacra monumental y procesional; y bordado sacro en oro.

Para ello, contará con la colaboración de 18 microempresas y profesionales del sector, que facilitarán una formación práctica del alumnado orientada a incrementar sus opciones de empleabilidad en el ámbito del arte sacro.

Con respecto a la primera especialidad, la talla en madera, se llevarán a cabo cuatro proyectos específicos, dos en Córdoba y uno en Almería y Cádiz. En Almería, el IES Alhamilla pondrá en marcha formaciones destinadas a conocer materiales y técnicas aplicadas al dorado tradicional en madera y sus acabados.

Por su parte, el proyecto impulsado por el IES Virgen de la Esperanza de La Línea de la Concepción, en Cádiz, combinará las técnicas de talla manual con sistemas de digitalización tridimensional, entre otras.

En Córdoba, reconocidos tallistas profesionales formarán a estudiantes del grado medio en Carpintería y Mueble y del grado superior en Diseño y Amueblamiento de los IES La Fuensanta e IES Juan de Aréjula (Lucena).

En la especialidad de orfebrería sacra monumental y procesional se desarrollarán cuatro proyectos, dos de ellos en el IES Ostippo de Estepa (Sevilla), uno en el IES Zoco de Córdoba y otro proyecto en el Centro Público Integrado de FP de Jaén.

Todos tienen en común que formarán a los futuros profesionales en la conformación de metales, en la preparación y mecanizado de piezas con máquinas CNC, guiadas por ordenador para reproducir trayectorias de corte o fresado con precisión, así como en acabados para piezas de pequeño y gran formato, garantizando un entorno de trabajo real con microempresas del sector.

Por último, se ejecutarán tres proyectos específicos en la especialidad de bordado sacro en oro, en los centros IES Guadalquivir de Córdoba, IES Sierra Morena de Andújar (Jaén) e IES Vicente Espinel de Málaga.

Estas formaciones enseñarán al alumnado que el diseño en el bordado sacro no es solo una expresión artística, sino una herramienta técnica para reconstruir y recuperar modelos históricos deteriorados.

Los estudiantes aprenderán los fundamentos históricos, simbólicos y técnicos de este tipo de bordado, así como sus herramientas, materiales, soportes, procesos de diseño y ejecución tradicional.

Todos los proyectos específicos se desarrollarán fuera del horario lectivo y darán respuesta a las necesidades de formación práctica específica del alumnado. Las actividades, con un coste de 205.530 euros cofinanciado por el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Andalucía 2021-2027, se podrán realizar tanto en las empresas colaboradoras como en los centros educativos.