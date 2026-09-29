La Junta avala la actualización del Plan de Autoprotección del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján (Málaga)

Visita al CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján, Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga ha aprobado este martes la actualización del Plan de Autoprotección del CEIP Nuestra Señora del Rosario del municipio malagueño de Benaoján, argumentado la "compatibilidad" en materia de seguridad para la ejecución de las obras y la actividad lectiva al mismo tiempo, "respaldada por siete informes".

En ese sentido, la Delegación Territorial de Educación en Málaga ha señalado, a través de un comunicado, que el Plan de Autoprotección actualizado "contempla de forma coordinada" tanto el edificio principal del centro educativo, como las instalaciones municipales contiguas, que acogen al alumnado de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria mientras se desarrollan las actuaciones previstas en el centro.

El documento ha sido elaborado por la dirección del centro en coordinación con el Gabinete Técnico de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) de la Delegación Territorial y, tras la inspección de los espacios y la actualización de los planos de evacuación, cuenta con el visto bueno definitivo para la validación de los protocolos de emergencia.

Asimismo, la Consejería de Educación ha exigido un incremento "inmediato" del ritmo de ejecución de las obras a la empresa subcontratada por la adjudicataria, así como la delimitación estricta de itinerarios seguros e independientes que permitan compatibilizar los trabajos con el normal desarrollo de la actividad educativa.

La Delegación Territorial de Educación en Málaga ha señalado que la compatibilidad entre las obras y la actividad lectiva está respaldada por "siete informes, dictámenes y certificados técnicos emitidos durante el mes de septiembre por los organismos y profesionales competentes".

De igual forma, la Junta ha señalado que "cerca del 60% del alumnado ha acudido a clase este martes con normalidad", y ha reiterado un "mensaje de máxima tranquilidad", al tiempo que se continuará ofreciendo cualquier aclaración o información técnica que requiera la comunidad educativa, con el objetivo último de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación.