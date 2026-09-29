La Junta cifra en 62 los estudiantes todavía sin transporte escolar en la provincia de Jaén, pertenecientes a dos rutas

Archivo - Detalle de un autobús escolar. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha cifrado en 62 los estudiantes que todavía están sin transporte escolar en la provincia de Jaén, pertenecientes a dos de las 56 rutas que iniciaron el curso inoperativas y con más de 1.600 alumnos afectados.

En concreto, se trata de la línea Valenzuela-Higuera de Calatrava, que debe trasladar al alumnado hasta el instituto de Educación Secundaria (IES) Nuestra Señora de Alharilla, en Porcuna, y de la que lleva a estudiantes de Bedmar hasta el IES Juan López Morillas, de Jódar.

La Delegación Territorial de Educación está pendiente de la reactivación de ambas rutas, que dan servicio a 47 y 15 alumnos, según han informado este martes a Europa Press desde el Gobierno andaluz.

Son las dos que aún no prestan servicio de las 56 que comenzaron el curso sin funcionar en la provincia jiennense, después de que quedaran desiertas al no concurrir empresas a las licitaciones, desde las que se ha denunciado condiciones que abocaban a trabajar a pérdidas.

Fue el 19 de septiembre cuando la Junta y la Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibús) alcanzaron un acuerdo con mejoras económicas para recuperar esas 56 rutas, que dan servicio a más 1.600 alumnos (unos 220 escolares en 15 colegios de Infantil y Primaria y casi 1.400 alumnos en 26 institutos de Secundaria).

Desde entonces, la mayoría se han ido reactivando de forma paulatina, aunque esto no ha evitado protestas como la convocada por Fampa Los Olivos el pasado jueves porque "no se había terminado de restablecer todas las líneas". De hecho, quedan las dos citadas pendientes y desde la Junta se confía en que puedan volver a circular lo antes posible.