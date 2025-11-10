La Junta destina más de 54 millones a la mejora "individualizada" de la climatización en 3.481 centros andaluces

Imágenes de instalaciones del sistema de Bioclimatización y Energías Renovables puesto en marcha en los centros docentes de Andalucía. A 4 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.500 centros públicos andaluces (3.481 para ser exactos, desde Infantil, Primaria, Secundaria y conservatorios, entre otros) están empezando a recibir este lunes una partida económica para que la destinen a adoptar aquellas medidas que ellos consideren adecuadas para garantizar una buena climatización de sus aulas. Estos fondos conforman el nuevo Plan 'Mejora tu centro', que cuenta con un presupuesto de casi 55 millones de euros. Los centros recibirán una media de 15.000 euros. La cuantía depende, no obstante, del número de aulas, con lo que puede haber centros que reciban hasta 60.000.

Son los datos ofrecidos este lunes por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el citado plan. Se trata, en palabras de la consejera, de ofrecer a los centros "un traje a medida". La ejecución de estos fondos se prevé "rápida". De hecho, el plazo final es el 30 de septiembre de 2026.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, y que cuenta ya con 532 actuaciones, con una segunda fase, ya en marcha, que beneficia a 80 centros más.

En total, la inversión de este Plan alcanza los 182 millones. La principal novedad del Plan 'Mejora tu centro' reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realizará una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025. Esta medida "refuerza la autonomía" de gestión económica de los centros. Esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades "reales", garantizando "soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza".

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones. De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz.

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería. Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia global del Gobierno andaluz para modernizar las infraestructuras educativas, que desde 2019 ha permitido ejecutar más de 2.600 actuaciones con una inversión acumulada superior a los 600 millones de euros.