La Junta espera licitar a inicios de octubre las obras del nuevo IES de Las Marinas de Roquetas de Mar (Almería)

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha adelantado este viernes que a principios del mes de octubre se espera que salga a licitación las obras para la construcción del nuevo IES Las Marinas de Roquetas de Mar (Almería).

"Esperamos que si va todo bien en el procedimiento, que en las mismas fechas que el año pasado pusimos la primera piedra del IES Las Salinas, pongamos la primera piedra del IES de Las Marinas, que también es muy necesario", ha trasladado la titular andaluza en materia educativa durante su visita a las obras de construcción del IES Las Salinas acompañada del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

El proyecto encargado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tomás Osborne Ruiz-José Carlos Oliva Garrido en noviembre de 2021 preveía una inversión de más de 6,5 millones de euros para un instituto de cuatro líneas de ESO y dos más de Bachillerato con el que poder ofertar 620 plazas escolares: 480 de Secundaria y 140 de Bachillerato.

El centro se ubicará sobre una parcela de 5.349 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 5.033 metros, distribuida en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores. La zona docente de secundaria estará compuesta por 16 aulas polivalentes, dos aulas de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación plástica y audiovisuales, un aula taller, dos aulas de desdoble y otras dos aulas de apoyo y refuerzo pedagógico.

Para Bachillerato, el centro dispondrá de cuatro aulas polivalentes, un aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico. Además, compartirá con secundaria tres laboratorios, un aula de dibujo y una última de tecnologías de la información y comunicación (TIC). En la zona docente común se ubicarán quince departamentos, gimnasio y vestuarios, aseos, una biblioteca y un aula de educación especial con aseo adaptado.

El área de administración albergará los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, sala de orientación, despacho para las asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría, así como sala y aseos del profesorado. Como servicios comunes, tendrá cafetería, almacén, aseos, vestuarios de uso no docente y cuarto de limpieza y basura. Por último, en las zonas exteriores del instituto habrá porche cubierto, dos pistas polideportivas, zona de juegos, huerto, área de estacionamiento y jardín.

El centro incorporará placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, en línea con el objetivo de conseguir edificios docentes más sostenibles y reducir el coste energético de los mismos. Asimismo, dispondrá de un novedoso sistema de ventilación natural para garantizar la calidad del aire interior, diseñado por la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este se compondrá, en cada una de las aulas, de ventanas automatizadas con un sensor de CO2 que determinará el nivel a partir del cual se activará su apertura.

SIN SILLAS NI MESAS

Castillo también se ha referido a la polémica suscitada al inicio de este curso en el actual IES Las Marinas por falta de material, lo que ha obligado a los alumnos a tener que desplazarse en los cambios de aulas con sillas y pupitres para poder atender las clases; unos hechos ante los que la propia consejera ha pedido "disculpas".

"Muchas veces no coordinamos bien, ha sido un problema de coordinación interna", ha reconocido la representante de la Junta ante unas necesidades que el centro había transmitido a principios de curso a través de un sistema informático a raíz del desdoble de algunas clases.

La consejera ha aclarado que el "problema técnico" se ha solventado para que este mismo viernes se remitiera desde Andújar (Jaén) el mobiliario que el centro educativo necesita. "Esta mañana ya han llegado todas las mesas y las sillas, así que doy las gracias como siempre por la paciencia a las familias y al profesorado y pido disculpas", ha reiterado la consejera.