La Junta financiará más de una veintena de reparaciones por las borrascas en centros educativos de Huelva

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, en su visita al IES Pablo Neruda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través del Plan Andalucía Actúa, financiará más de una veintena de actuaciones en centros educativos de la provincia de Huelva para reparar los daños ocasionados por las recientes borrascas. La inversión estimada inicial supera los 2,6 millones de euros, una cifra "abierta" que podrá incrementarse a medida que concluyan las evaluaciones técnicas "aún en curso".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que el Plan Andalucía Actúa, la estrategia integral impulsada por la Junta de Andalucía para dar respuesta a los daños ocasionados por las últimas inclemencias meteorológicas, permitirá intervenir principalmente en cubiertas, eliminar filtraciones y humedades, reforzar cerramientos y reparar elementos estructurales afectados por el viento y la caída de arbolado.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado este martes el IES Pablo Neruda, donde se está ejecutando una actuación "relevante" para "solventar filtraciones generalizadas en la cubierta y desprendimientos en fachada".

Así, ha indicado que entre las actuaciones "más significativas" previstas en la provincia se encuentran intervenciones en cubiertas con filtraciones generalizadas como en el IES San Blas de Aracena, reparaciones estructurales como la del muro exterior del IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares, la sustitución o mejora integral de cubiertas como en el CEIP Galdames de Ayamonte, o reparaciones urgentes en centros como el IES La Palma, donde el temporal "afectó gravemente a la impermeabilización".

En total, se han identificado hasta el momento "más de 20 intervenciones" distribuidas por distintos municipios de la provincia, muchas de ellas "ya en fase de redacción de proyecto técnico, solicitud de licencia o próximas a su adjudicación por acuerdo marco". Paralelamente, los técnicos continúan revisando memorias valoradas para "agilizar" la contratación de las empresas reparadoras.

Durante la visita, Soriano ha subrayado que "la prioridad del Gobierno andaluz es actuar con rapidez y rigor técnico para garantizar la seguridad de los centros y la normalidad del curso escolar". "Estamos movilizando todos los recursos necesarios para que las reparaciones comiencen cuanto antes", ha remarcado.

El delegado ha destacado que el plan tiene carácter "abierto y flexible", lo que "permite adaptar las actuaciones a la evolución real de los daños detectados, asegurando una respuesta eficaz ante las consecuencias de los temporales". Con estas intervenciones, la Junta de Andalucía destaca que "refuerza su compromiso con la seguridad, el mantenimiento y la mejora de la red de centros educativos públicos de la provincia de Huelva".