La Junta inaugura el belén de la Delegación de Desarrollo Educativo de Almería en promoción del belenismo

Inauguración del belén en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha inaugurado junto al delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, el tradicional Belén de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP cuyo diseño, montaje y escenografía ha contado por tercer año consecutivo con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Almería Amigos del Belén, entidad que preside Manuel Martínez Ramírez y que cuenta con más de veinte años de tradición, oficio y artesanía.

La delegada ha informado del homenaje a Antonio Miras Belmonte por "su aportación a la tradición belenista de Almería", sentido en que ha manifestado su "satisfacción" por el "paso adelante" dado por la Junta para que "el belenismo sea declarado como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Actividad de Interés Etnológico".

Martín ha trasladado su agradecimiento al fundador y presidente de la Asociación Belenista almeriense "por sus años de oficio y por su colaboración para que el belén de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Almería luzca más bonito que nunca, convirtiéndose otro año en un referente".

En este sentido, ha destacado el contexto educativo de la recreación, que incluye una escuela de la época y la incorporación de una pieza que reproduce una Escuela de Oficios y Formación Profesional.

Asimismo, la delegada de la Junta ha subrayado que "el belenismo es una actividad social, accesible a toda la población que contribuye a la transmisión del conocimiento de la cultura popular, mostrando oficios tradicionales y modos de vida en ocasiones desaparecidos", lo que los convierte "en un valioso documento gráfico que ilustra las costumbres y ambientes de sus gentes".

Martín ha agradecido al conjunto de la comunidad educativa de la provincia la implicación para que en los colegios y en los institutos de Almería se pueda recrear esta tradición "tan arraigada a nuestra tierra y a nuestra cultura y que alberga además un valioso valor educativo".

Al evento, que ha tenido lugar este martes en la sede de la Administración educativa provincial, ha asistido también el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes, Juan José Alonso, y el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.