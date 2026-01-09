La Junta inicia las obras del nuevo IES de Benalmádena (Málaga), con una inversión de más de 10,7 millones de euros

Las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (i), y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (d), y el alcalde de Benalmádena colocan la primera piedra de las obras del nuevo IES. - Esther Lobato - Europa Press

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Benalmádena (Málaga), que contará con un presupuesto total de 10,7 millones.

En declaraciones a los periodistas en dicho municipio, Castillo ha destacado que esta obra responde a "la alta demanda de escolarización de la zona", con tres líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, con un total de 500 puestos escolares.

"Este nuevo centro demuestra el firme compromiso de la Junta con la educación y con la provincia de Málaga, donde actualmente la Consejería tiene en ejecución 50 actuaciones por un presupuesto estimado cercano a los 40 millones de euros, dentro de los planes de infraestructuras en vigor", ha informado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha puesto la construcción del nuevo IES como ejemplo de colaboración institucional, "al ser un proyecto que requería remar juntos, y la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de Benalmádena ha sido determinante para hacer realidad esta inversión".

España ha subrayado que la educación "es una prioridad absoluta del Gobierno andaluz, que ha dado una vuelta a la situación de abandono en la que estaban nuestras infraestructuras educativas, carentes de las inversiones necesarias, porque en Andalucía gestionamos con rigor y cumplimos con nuestro compromiso de aprobar cada año unos presupuestos".

Ese compromiso con la educación pública, en el caso de la provincia de Málaga, se traduce, han asegurado, en la realización de 465 obras en infraestructuras educativas con una inversión de 88 millones de euros, que se han destinado a la construcción de nuevos centros de secundaria en Las Lagunas-Mijas, Las Chapas-Marbella, San Pedro Alcántara, Rincón de la Victoria o Málaga capital, así como la ampliación de otros centros en Álora, Antequera, Málaga, Alhaurín de la Torre, Estepona, Torremolinos o Alhaurín el Grande.

Asimismo, han precisado que hay otras 50 obras aún en ejecución, por valor de 40 millones de euros, que están permitiendo construir nuevos centros o mejorar los ya existentes, "como están pudiendo comprobar ya los vecinos de Fuengirola, Campanillas o Málaga capital, a los que ahora se suma este nuevo centro de Benalmádena Pueblo".

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha calificado el inicio de las obras del nuevo instituto como "un día histórico" para el municipio, asegurando que se trata de una jornada que quedará marcada en la memoria de todos. "Hoy, por fin, comienzan las obras del nuevo instituto, y lo hacen con hechos, no con palabras", ha subrayado.

"Este nuevo instituto es el resultado de un gran trabajo en equipo", ha indicado el regidor, quien ha agradecido la implicación del Gobierno andaluz y, en especial, del presidente de la Junta, Juanma Moreno, las consejerías de Desarrollo Educativo y la de Hacienda por atender esta demanda histórica, así como de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El proyecto es el resultado de un "intenso" trabajo conjunto que demuestra "un compromiso firme con la educación pública y de calidad", ha señalado el alcalde, quien ha puesto en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible la puesta en marcha de esta infraestructura educativa.

Así, ha resaltado la colaboración "leal" entre administraciones y la escucha activa a las demandas vecinales. Con el inicio de las obras, "la Junta de Andalucía está dando respuesta a más de 15 años de reivindicaciones vecinales", ha dicho Lara, por lo que ha recordado que se trata de "demandas justas que hoy, por fin, obtienen la respuesta que merece".

El nuevo instituto se ubica sobre una parcela de 5.760 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento y situada en la urbanización Retamar Santa Matilde, una zona de expansión próxima al pueblo de Benalmádena, y dispondrá de una superficie construida de 4.814 metros cuadrados, distribuida en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

El edificio se organizará en cuatro niveles. En la planta inferior, por la que se accede al centro, se situará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, AMPAS y alumnado, sala de orientación, sala de profesorado y aseos, además de la biblioteca, el aula de educación especial con aseo especialmente adaptado, almacén general, vestuarios para personal no docente y cuartos de instalaciones. La biblioteca tendrá acceso desde el exterior del edificio, para su uso extraescolar, y estará cerca de la entrada al centro.

En planta P-1, al nivel de la pista polideportiva, se ubicarán la cafetería y el gimnasio con los aseos y vestuarios. En las plantas primera y segunda habrá seis aulas polivalentes de Secundaria en cada planta (un total de 12), además de los aseos, departamentos, laboratorios, aulas taller, de música, de educación plástica, de apoyo y de desdoble.

En planta tercera se localizarán cuatro aulas polivalentes de Bachillerato, junto con los aseos, laboratorio, aulas de dibujo, de tecnología, de apoyo y de desdoble. En las zonas exteriores, el centro tendrá porche cubierto, zona de juegos, pista polideportiva de 32x44 metros, área ajardinada y huerto.

El centro contará con instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática. Se trata de un sistema ecológico de climatización, alternativo al aire acondicionado convencional, que reduce la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua con un reducido consumo eléctrico. Este sistema irá apoyado, además, por la instalación de placas solares fotovoltaicas que permitirán un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El edificio tendrá además calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia de alta temperatura, al objeto de evitar el uso de combustibles fósiles, y las aulas contarán con un sistema de ventilación natural a través de ventanas motorizadas en fachada.

La construcción del nuevo IES de Benalmádena está recogida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.