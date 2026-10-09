La Junta introduce un nuevo programa para abordar la salud mental en las aulas andaluzas

La Junta introduce un nuevo programa para abordar la salud mental en las aulas. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un nuevo programa orientado a favorecer el bienestar emocional del alumnado y promover un desarrollo personal equilibrado durante la adolescencia. Esta iniciativa, con el nombre 'Hablemos de emociones', busca acompañar a los estudiantes en una etapa crucial del crecimiento, caracterizada por profundos cambios personales, sociales y afectivos, ofreciendo herramientas clave para fortalecer la autoestima y las competencias emocionales. El próximo día 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental.

Tras la fase de pilotaje realizada en el curso 2025/2026, la Consejería implantará el programa durante este curso en 300 centros docentes sostenidos con fondos públicos. La medida está dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Básico y Grado Medio, ha explicado la Junta en una nota. A través de esta iniciativa, los centros docentes podrán reforzar la capacidad de los jóvenes para afrontar de manera positiva los retos propios de su edad, al tiempo que se potencian las habilidades de relación interpersonal.

Con esta medida, la Junta da un paso más hacia la consolidación de entornos educativos más saludables, inclusivos y con un clima de convivencia positivo. 'Hablemos de emociones', elaborado conjuntamente por profesionales de los sistemas educativo y sanitario público andaluz, busca reforzar las competencias emocionales del alumnado y ofrecerle herramientas y estrategias que faciliten una adecuada gestión emocional y afrontar situaciones de riesgo.

La iniciativa actúa en dos niveles: una prevención universal orientada a todo el estudiantado desde la acción tutorial, y una atención selectiva dirigida a quienes necesitan un apoyo emocional específico. La puesta en marcha del nuevo programa dota al alumnado de un conjunto integral de herramientas para su desarrollo socioemocional. De esta manera, los estudiantes podrán identificar las emociones, tanto propias como ajenas, en diversas situaciones cotidianas, aprendiendo a reconocerlas a través del análisis de sus pensamientos y de las sensaciones corporales que experimentan.

A partir de esa toma de conciencia, se promueve la reflexión sobre cómo las emociones inciden en el pensamiento y la conducta e influyen a la hora de abordar situaciones. Asimismo, la iniciativa enseña a analizar diferentes estrategias de regulación emocional, cognitiva y conductual ante una misma situación, ayudando al alumnado a distinguir de forma clara entre aquellos factores sobre los cuales se tiene control y los que quedan fuera de él. Para aquellos estudiantes con dificultades emocionales y de relación, el programa ofrece herramientas e instrumentos para manejar los problemas del momento evolutivo que están viviendo.

Otro de los objetivos del programa es contribuir a la mejora de la convivencia intrafamiliar y al fortalecimiento del bienestar psicológico de los adolescentes en su entorno personal y social. Dos modelos de prevención El programa integra dos iniciativas complementarias, que se presentan bajo dos modelos de prevención: la Intervención Preventiva Universal, Programa GEA (Gestión Emocional para Adolescentes) dirigida al alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros sostenidos con fondos públicos. Se desarrolla a través de la intervención de los tutores o tutoras con el asesoramiento y apoyo técnico del Área de Función Tutorial y Asesoramiento sobre Convivencia, así como de los Departamentos de Orientación de cada centro.

El programa consta de ocho sesiones formativas de una hora de duración, impartidas con una frecuencia semanal o quincenal. La otra iniciativa es la Intervención Preventiva Selectiva, Programa Grubea (Grupo de Bienestar Emocional en Adolescentes). Dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos que presentan dificultades emocionales o relacionales singulares debido a un déficit de herramientas e instrumentos para manejar los problemas del momento evolutivo que están viviendo. Esta línea de trabajo pivota sobre intervenciones específicas lideradas por la Enfermera Referente de Centros Educativos, con el apoyo de los Departamentos de Orientación.

Para garantizar la máxima efectividad y calidad en la implementación del programa, las Administraciones implicadas han diseñado dos itinerarios formativos específicos: Una para la propuesta GEA, dirigida al equipo impulsor de cada centro docente con el fin de facilitar la implantación del proyecto en el aula y suministrar los materiales didácticos de apoyo y actividades para el trabajo directo con el alumnado. La otra formación es para Grubea, destinada al personal de la enfermería de referencia de los centros educativos, gestionada por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Otra de las iniciativas de la Consejería es el programa de 'Bienestar Emocional' en el ámbito educativo. Este programa, que incluye la elaboración de protocolos de prevención y protección del alumnado, contará con orientadores que podrán proporcionar información útil que ayude a los estudiantes a desarrollar habilidades para afrontar su cotidianidad e identificar precozmente signos y síntomas que orienten hacia problemas psicosociales de mayor envergadura, entre los cuales pueden identificarse problemas de regulación emocional, de desarrollo, alteraciones del estado de ánimo como la depresión, malestares precedentes de otros problemas de salud mental y el riesgo de suicidio.

De esta manera, la Consejería de Educación continúa dando respuesta a las nuevas necesidades del sistema educativo y mejorando la atención del alumnado más vulnerable. Así, este curso el sistema educativo cuenta con 2.274 orientadores. El programa potencia entre el profesorado, equipos directivos, equipos de orientación e inspección educativa la formación específica en alfabetización e indicadores de bienestar emocional y en salud mental para, así contribuir a la detección precoz de los casos y contribuir a crear ambientes seguros y positivos en los centros educativos.

También se impulsa la formación en el buen trato a la infancia y sobre los protocolos activos de derivación del alumnado en situación de riesgo a los servicios de atención primaria de salud mental. Durante el pasado curso más de 2.500 docentes se formaron en alguna de estas materias. Otros de los objetivos del programa son la divulgación de buenas prácticas y la sensibilización para prevenir el abuso y el mal uso de las TIC en la infancia y adolescencia, así como las conductas adictivas.

La Consejería de Educación anima a los centros docentes andaluces a celebrar el Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre. Esta medida tiene como objetivo sensibilizar y crear conciencia en el alumnado sobre los problemas derivados de la salud mental. Para ello, los centros docentes propondrán actividades para su realización con el alumnado, adaptadas a su edad, madurez y desarrollo psicoevolutivo. Estas actuaciones estarán orientadas a crear un ambiente en el que se promueva la salud mental, se reduzca el estigma asociado a las personas que padecen este problema y se fomente el bienestar emocional entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa.

Además, en la realización de las actividades se podrán involucrar activamente a diversos sectores de la comunidad educativa, en especial a las familias del alumnado. Así, los centros docentes podrán promover la colaboración de las Asociaciones de Madres y Padres, las Asociaciones de Alumnado, los ayuntamientos, así como las instituciones y organizaciones que representen la vida social, deportiva, sectorial y cultural de su entorno.