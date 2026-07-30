Junta invierte 235.000 euros en reforzar la seguridad del Colegio Público Rural Sened de Jérez del Marquesado (Granada)

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, visita el Colegio Público Rural Sened de Jérez del Marquesado (Granada) . - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ejecuta obras en el Colegio Público Rural Sened de Jérez del Marquesado (Granada) con un presupuesto de 235.000 euros para restituir el muro de contención afectado por un vuelco parcial tras la Dana.

La delegada de Educación, María José Martín, ha visitado el centro para conocer el avance de la actuación que consiste en la reconstrucción del muro de mampostería para devolver la estabilidad a la infraestructura y reforzar las condiciones de seguridad del recinto escolar.

Estas obras responden a los daños ocasionados por los temporales de lluvia registrados durante los meses de enero y febrero de 2026. Los trabajos permitirán recuperar plenamente la funcionalidad de este elemento estructural, garantizando el correcto uso de las instalaciones por parte del alumnado y del personal del centro.

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses y medio y forman parte del programa de conservación y mejora de las infraestructuras educativas públicas impulsado por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La delegada ha destacado que "la conservación de las infraestructuras educativas es esencial para ofrecer espacios seguros y adecuados en todos los municipios, especialmente en los centros del ámbito rural, donde estas actuaciones contribuyen también a fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades".

Martín ha señalado además que "esta intervención permitirá restablecer una infraestructura fundamental para el centro, reforzando la seguridad de toda la comunidad educativa y asegurando el adecuado mantenimiento de las instalaciones durante los próximos años".

Asimismo, ha subrayado que "el Gobierno andaluz mantiene su compromiso con la mejora continua de la red de centros educativos públicos, impulsando inversiones que permitan conservar el patrimonio educativo y ofrecer al alumnado las mejores condiciones para su aprendizaje".

La actuación está promovida por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, dentro de su programa de conservación y mejora de las infraestructuras de la red pública educativa andaluza.

En la provincia se están ejecutando un total de 16 actuaciones relacionadas con los desperfectos causados por la DANA, por un importe total de 1,8 millones de euros.

EL CENTRO

El CPR Sened, ubicado en Jérez del Marquesado, escolariza actualmente a 88 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla formada por 23 docentes y dos profesionales de administración y servicios.

El centro imparte Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Básica Especial, incluyendo atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo a la integración.

Además, desarrolla numerosos programas educativos de la Consejería, entre los que destacan Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, ALDEA, Hábitos de Vida Saludable, PROA, Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad de Género, Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche.