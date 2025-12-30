La Junta licita 16 obras educativas en Huelva en 2025 por más de seis millones de euros

Vista áerea de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha licitado en 2025 un total de 215 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos de Andalucía, con un presupuesto de 104,7 millones de euros. Dentro de este esfuerzo inversor, la provincia de Huelva concentra 16 actuaciones, con una inversión total de algo más de seis millones de euros, destinadas a mejorar las infraestructuras educativas y las condiciones de enseñanza en distintos centros onubenses.

Según ha indicado la Junta, entre las actuaciones "más destacadas" en Huelva se encuentra la ampliación y reforma de espacios educativos en la Escuela de Arte León Ortega, una obra ya en construcción que permitirá modernizar las instalaciones y adecuarlas a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado, reforzando así la oferta formativa artística en la capital onubense.

Estas grandes actuaciones cuentan con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco 2021-2027.

Asimismo, durante 2025 se han licitado obras de ampliación de escuelas infantiles de primer ciclo financiadas con fondos europeos MRR y actuaciones vinculadas al Fondo de Transición Justa para la mejora de espacios de Formación Profesional.

Por otro lado, del total de obras licitadas en 2025, 89 ya están finalizadas, 78 se encuentran en construcción, 34 están contratadas y pendientes de inicio y 14 permanecen en fase de contratación.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras educativas, con una inversión destacada en la provincia de Huelva que contribuye a modernizar sus centros y a garantizar una educación pública de mayor calidad.