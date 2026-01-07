La Junta licita por 379.000 euros la eliminación de barreras arquitectónicas en dos institutos de Jerez (Cádiz)

Vista del IES Francisco Romero Vargas en Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en los institutos de educación secundaria Andrés Benítez y Francisco Romero Vargas, ambos de Jerez de la Frontera (Cádiz), por un presupuesto total de licitación de 379.328,02 euros.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 13 de enero.

El lote correspondiente a las obras en el IES Andrés Benítez sale a contratación por un importe de 193.492,12 euros y un plazo de ejecución de seis meses, mientras que la actuación en el IES Francisco Romero Vargas cuenta con un presupuesto de licitación de 185.835,90 euros y seis meses también de plazo para ejecutar las obras.

En uno y otro caso, los trabajos consistirán en dotar de un ascensor a los edificios principales de estos centros educativos y en la adaptación de un aseo por planta para su uso por el alumnado con necesidades especiales.

Asimismo, se revisarán las instalaciones eléctricas de los institutos, realizándose las reparaciones y adaptaciones que sean necesarias.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.