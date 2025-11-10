La Junta oferta 2.100 plazas de FP en 31 ciclos para opositar a la Base Logística del Ejército en Córdoba

La Junta oferta 2.100 plazas de FP en 31 ciclos para opositar a la Base Logística del Ejército - ESTHER LOBATO - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha informado este lunes en Córdoba que la oferta de Formación Profesional (FP) directamente vinculada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba está integrada por 31 ciclos formativos de grado básico, medio y superior de diez familias profesionales, en 40 centros sostenidos con fondos públicos y que suman más de 2.100 plazas cada año.

Castillo ha destacado que esta oferta permitirá al alumnado obtener titulaciones de FP necesarias para optar a puestos de trabajo estables y de calidad. En este sentido, ha indicado que "el acceso a la base se realizará a través de oposiciones y para presentarse a esos procesos selectivos será imprescindible contar con la cualificación adecuada".

En definitiva, "se trata de una oferta formativa sólida, diversificada y adaptada a los perfiles que ya requieren y requerirán las futuras instalaciones", señalando que "el éxito de esta oferta radica en el trabajo planificado y decidido de la Junta, que garantiza que Córdoba y Andalucía dispongan ya de la formación precisa para acceder a un empleo estable, especializado y con futuro" en la Base Logística del Ejército de Tierra.

Al hilo de estas declaraciones, Castillo, quien ha estado acompañada en la presentación por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, entre otras autoridades, ha añadido que "este proyecto es el resultado de una colaboración institucional donde la Junta de Andalucía ha liderado el trabajo en coordinación con el Ministerio de Defensa, para garantizar una respuesta educativa perfectamente alineada con las necesidades del proyecto".

Por otro lado, María del Carmen Castillo ha enfatizado que la BLET "no es solo una gran inversión, sino también un proyecto transformador cuyo éxito a medio y largo plazo depende intrínsecamente del talento especializado que la Formación Profesional está construyendo con planificación, calidad y visión de futuro".

OFERTA DE FP

En concreto, de los 31 ciclos formativos previstos, 13 corresponden al grado superior, 13 al grado medio y cinco al básico. Las diez familias implantadas son: Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento, Hostelería y Turismo, Química, Textil, Confección y Piel, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Una oferta que reúne todas las titulaciones necesarias para trabajar en la BLET y que está presente, tanto en la capital, como en numerosos municipios de la provincia.

Así, son 14 centros de Córdoba capital y 26 de las localidades de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, Bujalance, Cabra, Dos Torres, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, La Carlota, La Rambla, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villanueva de Córdoba, donde se impartirán los ciclos formativos.

FP EN ANDALUCÍA

Respecto a la FP en general en Andalucía, la consejera ha resaltado que el Gobierno andaluz ha situado estas enseñanzas "en el centro de su estrategia educativa, económica y social, impulsando desde 2019 un modelo moderno, flexible y conectado con la realidad productiva del territorio".

De esta manera, la Junta está logrando que estas enseñanzas se conviertan en el "buque insignia de una educación pública y de calidad, un modelo que crece, innova y genera oportunidades reales para el alumnado". De hecho, en la actualidad, según ha asegurado Castillo, "Andalucía está mejor preparada para responder a las necesidades de las empresas, a los retos tecnológicos y a la demanda de perfiles cualificados".

También ha mencionado que "la generalización de la Formación Profesional Dual ha sido un paso decisivo, que implica coordinación, esfuerzo y responsabilidad de la Junta, el profesorado y las empresa", resaltando que, "para asegurar esta alineación", la Consejería está "fortaleciendo las alianzas con el tejido productivo", y "los datos lo avalan", con "más de 85.500 convenios con 36.500 entidades colaboradoras". En la provincia de Córdoba se han firmado 4.017 convenios con 9.403 entidades.