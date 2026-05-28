La Junta organiza una jornada en Loja (Granada) para acercar la FP al tejido empresarial y a los jóvenes

La delegada, María José Martín, que ha asistido al encuentro, ha destacado la transformación profunda que ha vivido la FP andaluza en los últimos años y especialmente el crecimiento extraordinario experimentado en el Poniente Granadino - JUNTA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada ha organizado en el centro cívico 'Adolfo Suárez' de Loja una jornadas de dinamización para fortalecer la conexión entre los centros educativos, las empresas y el alumnado de Formación Profesional del Poniente Granadino.

La delegada, María José Martín, que ha asistido al encuentro, ha destacado "la transformación profunda que ha vivido la FP andaluza en los últimos años y especialmente el crecimiento extraordinario experimentado en el Poniente Granadino gracias al compromiso conjunto de la administración educativa, los centros y el tejido empresarial".

Según la delegada, entre 2018 y 2025 las plazas de Formación Profesional en el Poniente Granadino han aumentado un 153%, pasando de 470 a 1.193 plazas ofertadas, mientras que el alumnado matriculado ha crecido cerca de un 58%. Asimismo, el número de ciclos formativos ha pasado de 18 a 32, incorporándose 14 nuevas enseñanzas, entre ellas cuatro ciclos de Grado Superior que "hace apenas unos años prácticamente no existían en la comarca".

Actualmente, el Poniente Granadino cuenta con diez familias profesionales distribuidas en siete centros públicos de cinco municipios, con una oferta vinculada a sectores estratégicos como la hostelería, la industria alimentaria, la atención sociosanitaria, la automoción, el deporte, la informática o el medio rural.

"Estamos invirtiendo exactamente en aquello que necesita nuestra comarca y lo estamos haciendo escuchando a las empresas", ha señalado la delegada, quien ha destacado la colaboración de entidades como la D.O.P. Poniente de Granada, La Alfaguara Servicios para la Dependencia o Ángel Caihuela S.L.

Martín ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Loja y de su alcalde, Joaquín Ordóñez, así como la implicación de empresas, asociaciones empresariales y coordinadores de FP "por tender puentes reales entre las aulas y el mundo laboral". "La FP ya no es una alternativa, sino una opción de presente y de futuro con una inserción laboral cada vez mayor y hoy podemos decir que la Formación Profesional es el camino directo al empleo", ha afirmado.

Actualmente son 517 los estudiantes que realizan su formación en 272 empresas y organismos colaboradores. En total, se han firmado 442 convenios con entidades públicas y privadas de la comarca. "Hemos triplicado el alumnado y duplicado las empresas colaboradoras. Esa es la mejor demostración de que la FP funciona y de que las empresas creen en el talento de nuestros jóvenes", ha destacado la delegada.

La jornada ha incluido además mesas redondas, espacios de orientación vocacional y encuentros de 'networking' entre alumnado, profesorado y empresas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la empleabilidad juvenil y la retención del talento en el territorio.

MÁS DE DIEZ MILLONES DE EUROS

Martín ha recordado que la inversión total realizada en los centros públicos del Poniente Granadino supera ya los diez millones de euros, incluyendo actuaciones específicas en Formación Profesional como la modernización de talleres, aulas de emprendimiento y espacios tecnológicos Ateca.

Entre las actuaciones destacadas figuran la reforma de talleres y cubiertas del IES Moraima, la implantación de aulas bilingües en el IES Alhama o proyectos de innovación aplicada como el desarrollo del "Uso del osciloscopio en diagnosis eléctrica del automóvil".