Foto de familia con los premiados en el acto celebrado en Linares - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha reconocido a un total de seis colegios e institutos públicos de la comunidad en el acto de entrega de los Premios Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe 2025/26.

El evento, celebrado en el auditorio El Pósito de Linares (Jaén), ha estado presidido por el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, y la alcaldesa del municipio, María Auxiliadora del Olmo. A esta edición de los galardones han concurrido un total de 51 candidaturas de centros educativos de toda Andalucía.

Los primeros premios de cada categoría, dotados con 3.000 euros cada uno, han recaído en el CEIP Almerimar de El Ejido (Almería), en la modalidad de Infantil y Primaria, y en el IES Arroyo Hondo de Rota (Cádiz), en la de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

El CEIP Almerimar de El Ejido se ha alzado con el primer premio por su proyecto 'Harnessing Artificial Intelligence and Interactive Tools for Climate Change Mitigation and Gaining Green Skills'. Esta propuesta integra la metodología AICLE con la educación ambiental y el uso didáctico de la Inteligencia Artificial a través de ocho módulos educativos adaptados desde Infantil hasta sexto de Primaria, destacando por su carácter inclusivo y su proyección internacional mediante programas Erasmus+ e eTwinning.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para el CEIP El Prado de Lucena (Córdoba) por su iniciativa 'ExpoEuropa El Prado'. Este proyecto convierte la enseñanza bilingüe en el eje de su programación mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el enfoque Aicle (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), culminando en una feria turística interactiva sobre países europeos abierta a la comunidad educativa.

Por su parte, el tercer premio ha correspondido al CEIP Virgen de Gracia de Archidona (Málaga) por 'Discovering Eric Carle's Universe'. La práctica utiliza el universo literario de dicho autor para integrar la lengua inglesa en todas las etapas del centro, fomentando la narrativa creativa y la lectura bajo un enfoque cooperativo e inclusivo.

En la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, el primer premio ha sido otorgado al IES Arroyo Hondo de Rota por su iniciativa 'B for Beans - Habas con Hache'. El proyecto promueve la recuperación de terrenos locales para crear un huerto escolar bilingüe que rescata la tradición de la mayetería y el cultivo de habas, destinando la cosecha solidaria al comedor social del municipio.

El IES Peña del Águila de Mancha Real (Jaén) ha obtenido el segundo premio, dotado con 2.000 euros, por su propuesta interdisciplinar 'Reading heals us'. Dirigida a alumnado de primero a cuarto de ESO, fomenta la lectura en castellano, inglés y francés mediante la creación de un monumento fallero, ninots móviles interactivos y un lectómetro, contando además con proyección internacional a través de Erasmus+ y estancias de observación profesional.

Finalmente, el tercer premio ha sido para el IES Ángel de Saavedra de Córdoba por 'Taking care of our surroundings: The Patios'. Esta iniciativa involucra a estudiantes de ESO y primero de Bachillerato en el diseño de rutas y trípticos divulgativos sobre los tradicionales patios cordobeses, vinculando el enfoque Aicle con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural.

Al acto también han asistido la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Carmen Ávila, así como los delegados territoriales de Educación de Almería, Carmen María Jiménez; de Málaga, Miguel Briones; y de Jaén, Francisco José Solano.