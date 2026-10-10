La Junta premia a tres centros de Málaga en la gestión de sus bibliotecas escolares y fomento de la lectura

Imagen de recurso de una biblioteca en un centro escolar - JUNTA

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga ha obtenido un destacado reconocimiento en la novena edición de los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, concedidos por la Junta de Andalucía. El IES Fernando de los Ríos y el CEIP Hernández Cánovas, de Málaga, y el IES Los Montes, de Colmenar, han sido galardonados por sus buenas prácticas desarrolladas tanto en las bibliotecas como en el fomento del hábito lector.

La titular de Educación, María del Carmen Castillo, ha felicitado a los premiados y ha valorado "la importancia de estos galardones dedicados a la lectura". En esta edición se han presentado, en toda Andalucía, 112 candidaturas en la modalidad de Bibliotecas Escolares y 84 en la de Fomento de la Lectura.

En el ámbito concreto de la provincia de Málaga, han concurrido 23 centros en la modalidad de bibliotecas escolares y 15 en la de Fomento de la Lectura, ha indicado la Junta en un comunicado.

El certamen está dirigido a los centros docentes que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, Permanente y enseñanzas de régimen especial que hayan desarrollado actuaciones de dinamización e innovación de su biblioteca y de fomento de la lectura.

En relación con los centros malagueños galardonados, el IES Fernando de los Ríos, de Málaga capital, se ha alzado con el primer premio en la modalidad de Bibliotecas Escolares para centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional gracias a su proyecto 'Efecto Ríos: crónica de una biblioteca en movimiento'.

El fallo del jurado y la valoración técnica destacan "una trayectoria continuada de más de dos décadas que ha convertido la biblioteca en un centro estratégico de recursos, mediación lectora, inclusión y dinamización cultural plenamente integrado en el proyecto educativo del instituto".

Entre sus fortalezas sobresalen una amplia colección bibliográfica, la automatización de procesos, la oferta de itinerarios lectores con materiales adaptados y una prolífica agenda sociocultural que abarca talleres teatrales, certámenes y exposiciones, sumada a la implicación activa de las familias y de la AMPA.

Por su parte, el IES Los Montes, ubicado en la localidad de Colmenar, ha sido galardonado con el primer premio en la modalidad de Fomento de la Lectura en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional por su propuesta 'De la coherencia a la excelencia: un modelo integrado de fomento de la lectura en el IES Los Montes'.

Este centro ha sido reconocido por "articular un modelo pedagógico de referencia fundamentado en el Plan de Lectura Planificada (PLP), el cual garantiza la lectura diaria transversal en todas las materias". Asimismo, su proyecto destaca por el uso avanzado de herramientas digitales como Moodle Centros, Padlet o Genially, así como por la implantación de adaptaciones basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) orientadas a la atención a la diversidad.

En cuanto al CEIP Hernández Cánovas, de Málaga capital, ha resultado galardonado con el segundo premio en la modalidad de Biblioteca Escolar, en la categoría de centros de Educación Infantil y Primaria, gracias a su proyecto 'Biblioalas: leer sin límites. Hacia una biblioteca escolar inclusiva y sin límites'.

La propuesta de este centro educativo ha sido distinguida por su "rigor metodológico, sus procesos de autoevaluación, su atención al alumnado con necesidades específicas y por su estrecha colaboración con familias y entidades del entorno". El proyecto destaca, asimismo, por la puesta en marcha de experiencias comunitarias innovadoras, entre las que destaca la iniciativa de la Biblioteca Humana.

Como ganadores del primer premio en sus respectivas modalidades y categorías, el IES Fernando de los Ríos y el IES Los Montes recibirán sendas dotaciones económicas de 4.000 euros, que habrán de ser destinados a la actualización de fondos bibliográficos, la mejora de recursos digitales, el acondicionamiento de espacios y el desarrollo de nuevas actividades de dinamización lectora.

Asimismo, las personas coordinadoras y los respectivos equipos docentes colaboradores en sus proyectos obtendrán las correspondientes certificaciones específicas de mérito. En el caso del CEIP Hernández Cánovas, por tratarse de un segundo premio, la dotación económica será de 2.000 euros más los correspondientes diplomas.