Moreno no asistirá el lunes a la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Madrid por un viaje oficial a Bruselas

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, en 2025 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no podrá asistir el lunes 12 de octubre a la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Madrid porque se desplazará a Bruselas, donde tiene agenda oficial ese mismo día.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, Juanma Moreno tiene reuniones en Bruselas del Comité Europeo de las Regiones (CdR), órgano del que es copresidente.

Juanma Moreno suele acudir cada año a los actos en Madrid por el 12 de octubre, si bien en esta ocasión se lo impedirá la agenda en Bruselas.

España celebrará el Día de la Fiesta Nacional con un amplio programa de actos coordinado por el Ministerio de Defensa. La jornada incluirá el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes Felipe VI y doña Letizia y la posterior recepción en el Palacio Real.