La Junta realiza obras en el IES Hozgarganta de Jimena (Cádiz) para reparar las cubiertas dañadas por las borrascas

IES Hozgarganta de Jimena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha señalado que está acometiendo obras de urgencia en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 48.150 euros y un plazo de ejecución de un mes, tras los desperfectos ocasionados por las borrascas.

En una nota, la Junta ha explicado que el tren de borrascas de las últimas semanas ha ocasionado filtraciones de agua en la cubierta norte del edificio central y desprendimientos del revestimiento de los techos, que han afectado a espacios como la sala de usos múltiples y la zona de escaleras del edificio.

Así, los trabajos consisten en el levantamiento de tejas, el arreglo de los tableros o tabiques que las sustentan y su impermeabilización, la recolocación y sustitución de tejas, según los casos, y la reposición y pintado de los revestimientos interiores.

Finalmente, la Junta ha señalado que esta obra se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.