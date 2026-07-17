La Junta refuerza las infraestructuras educativas de Trigueros (Huelva) con más de 208.000 euros

Visita del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, a centros educativos de Trigueros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TRIGUEROS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha invertido en los centros educativos de Trigueros durante el presente curso escolar algo más de 208.000 euros, destinados a actuaciones incluidas en los programas de Confort Climático, Mejora Tu Centro II, Plan Andalucía Actúa, incidencias derivadas de los temporales y otras intervenciones de mejora.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, durante una visita al IES Dolmen de Soto y el CEIP Fray Claudio de Trigueros, acompañado por el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Alberto Moreno; el alcalde del municipio, Vidal Blanco, y miembros de la Corporación Municipal, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

El objetivo de la visita es comprobar de primera mano el estado de ejecución de las actuaciones que la Consejería está llevando a cabo en ambos centros educativos. Durante el recorrido, la comitiva ha podido conocer el avance de unas intervenciones que forman parte del compromiso de la Junta de Andalucía con "la mejora y modernización de las infraestructuras educativas, con el objetivo de que los centros ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y confort para el alumnado y el profesorado".

En el CEIP Fray Claudio se está ejecutando una actuación de adecuación de un espacio para la creación de un aseo adaptado, incluida en el programa de Obras de Escolarización de Verano para el curso 2026-2027. La intervención cuenta con una inversión de 40.218,83 euros, comenzó el pasado 7 de julio y está previsto que finalice el 7 de septiembre de 2026.

Las obras permitirán habilitar un aseo adaptado en la planta baja del edificio principal, junto al núcleo de aseos existente y próximo al aula específica. El nuevo espacio dispondrá de ducha, lavabo e inodoro adaptados para personas con discapacidad, además de una superficie suficiente para albergar una camilla, mejorando así la accesibilidad y la atención al alumnado con necesidades específicas.

Asimismo, en el IES Dolmen de Soto continúa la ejecución de las obras de sustitución de los paramentos de pavés de vidrio de la fachada del edificio principal, una actuación incluida en el programa de Reformas y Mejoras que supone una inversión de 170.993 euros. Los trabajos comenzaron el 7 de abril y se encuentran prácticamente finalizadas.

La intervención contempla la sustitución de todos los cerramientos de pavés existentes en los accesos y cajas de escalera por nuevas carpinterías metálicas con vidrios laminares, mejorando la seguridad, la estanqueidad y la entrada de luz natural al edificio. Además, se procederá a la reparación de una cornisa de hormigón que presentaba un avanzado estado de deterioro.

Durante la visita, Carlos Soriano ha destacado el "importante esfuerzo inversor" que la Junta de Andalucía está realizando en Trigueros para seguir mejorando las infraestructuras educativas del municipio y ha señalado que "estas actuaciones responden al compromiso del Gobierno andaluz con una educación de calidad, dotando a los centros de instalaciones más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de la comunidad educativa".

El delegado territorial ha subrayado que el seguimiento directo de las obras permite "garantizar el cumplimiento de los plazos previstos para que los trabajos estén finalizados en las fechas establecidas y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Trigueros y de la Agencia Pública Andaluza de Educación en el desarrollo de estas actuaciones".

Además de estas intervenciones, durante el presente curso también se ha ejecutado en el municipio una actuación de sombreado en el CEIP Triana, enmarcada en el Plan de Confort Climático, con una inversión de 7.088,80 euros, contribuyendo a mejorar las condiciones de bienestar del alumnado en los espacios exteriores del centro.