La Junta señala que se han instalado ya más de 3.100 elementos de climatización en centros educativos en Cádiz

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, en uno de los centros escolares de Jerez donde se ha instalado aire acondicionado. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha señalado que los centros docentes de la provincia de Cádiz ya han instalado un total de 3.132 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico impulsado para abordar el calor en las aulas.

En una nota, ha recordado que esta iniciativa permite que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación teniendo en cuenta la diversidad climática de la comunidad autónoma.

Así, la mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 2.272. El resto de las intervenciones se distribuye en 424 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 151 radiadores; 192 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 93 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.

En este ámbito, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, ha visitado los Institutos de Educación Secundaria Francisco Romero Vargas y Elena García Armada de Jerez de la Frontera, que son dos de los centros beneficiados por una iniciativa que cuenta con una inversión de casi ocho millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía y que beneficia a 505 centros educativos públicos de toda la provincia.

La Junta ha recordado que esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

En este sentido, ha apuntado que actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a seis centros de la provincia, con un presupuesto de 2,55 millones, que se suman a otras 29 actuaciones ya ejecutadas por valor de más de 9,3 millones. Así, la inversión total de este Plan asciende a 11,87 millones de euros. Del mismo modo, Aparicio ha recordado que "desde el año 2022, todos los centros educativos públicos que se construyen en Andalucía disponen de sistemas de bioclimatización que garantizan su confort térmico".

Además, ha destacado el "esfuerzo inversor" de la Junta "destinado a la modernización de las infraestructuras educativas y a su adaptación a la realidad climática de nuestra provincia". En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes gaditanos alcanza los 19,8 millones de euros, ha señalado Aparicio, que ha indicado que con esta inversión se busca "garantizar que el alumnado pueda aprender en las mejores condiciones y asegurar que todas las aulas de los centros en la provincia de Cádiz sean espacios seguros, confortables y saludables".

Asimismo, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP ha señalado que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución, dado que la Consejería realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario. En este sentido, ha afirmado que "la medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros".

Además, Aparicio ha informado de que cada centro ha recibido una cantidad específica en función de su tamaño, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros, con un plazo de ejecución que finaliza el 30 de septiembre de 2026.

Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería, ha recordado la Junta.