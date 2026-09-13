Más de 107.000 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Granada

Imagen de un estudiante en clase. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 107.061 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes, 15 de septiembre, en 255 centros docentes de Granada. Del total del alumnado, más de 80.000 lo harán en la pública y alrededor de 15.800 en la concertada.

Según ha informado la Junta en una nota, el próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 10.799 estudiantes.

El pasado 10 iniciaron las clases 76.119 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Granada son un total de 205.911 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos granadinos registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de más de 1.200 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (508) y el Bachillerato (767), aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad.

Al respecto, esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo.

Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Granada alcanza los 6.064 profesores. La Formación Profesional se consolida como una de las grandes apuestas estratégicas de la Junta, alcanzando los 28.838 estudiantes tras sumar 798 nuevos alumnos este curso. El 71,5% cursa sus estudios en centros públicos (20.619).

La Consejería ha ofertado en la provincia de Granada más de 19.900 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.

En la provincia se pueden estudiar 433 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 66 centros educativos públicos de Granada son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 71 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de diez millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 25.100 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Así, en Granada se han terminado las ampliaciones de las E.I.La Alcazaba de Guadix y Los Almendros de Motril, y está en ejecución la construcción de un gimnasio en el CEIP San Juan de Dios de la capital. Además, se han finalizado o está previsto terminar un total de 68 obras de reforma de centros en la provincia.