Más de 162.700 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Adultos comienzan las clases en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de estudiante. - GVA - Archivo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 162.714 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este martes 15 de septiembre en 313 centros docentes de Málaga. Del total del alumnado, más de 123.637 lo harán en la pública y alrededor de 21.300 en la concertada.

El próximo 21 será el turno para las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 21.621 estudiantes.

El pasado 10 iniciaron las clases 135.450 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y el 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. En su conjunto, en Málaga son un total de 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que comienzan este mes el curso 2026/27 en centros educativos públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 2026/27 hay un descenso de 1.026 alumnos en el inicio de las clases en Secundaria Obligatoria.

Dentro del acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas, se mantienen los 600 profesores de refuerzo. Así, este curso la plantilla pública de Secundaria en Málaga alcanza los 9.982 profesores.

La Consejería ha ofertado en la provincia de Málaga más de 22.100 plazas de nuevo ingreso de FP sostenidas con fondos públicos. Para este curso, se ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.