Más de 170 estudiantes de segundo de Bachillerato se preparan para B2 en inglés en centros públicos de Málaga

Alumnos estudian inglés en una imagen de archivo - JUNTA

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 978 estudiantes de segundo de Bachillerato de 88 institutos públicos andaluces bilingües o plurilingües que están cursando la materia optativa 'Preparación para la Certificación de Idiomas' podrán presentarse a las pruebas de certificación de idiomas en inglés, francés o alemán que se realizarán el próximo 14 y 15 de abril en los institutos públicos en colaboración con las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Esta medida fue puesta en marcha por el Gobierno andaluz en curso 2023/24. En la provincia de Málaga son 173 los estudiantes que preparan en estas pruebas en la especialidad de inglés en diez centros educativos, han indicado desde la Junta en un comunicado.

Los alumnos que se presenten a este examen deberán de realizar cinco ejercicios independientes, no eliminatorios que corresponden a cada una de las actividades de lengua: Comprensión de textos escritos; Comprensión de textos orales; Producción y Coproducción de textos orales; Producción y Coproducción de textos escritos y Mediación.

Una vez superadas las pruebas, obtendrán el certificado de Nivel Intermedio B2 sin coste alguno para ellos. Este enfoque garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, tengan la oportunidad de certificar su nivel de competencia lingüística.

El alumnado podrá acceder al resultado de las pruebas el 15 de mayo a través de Pasen. El curso pasado superaron este examen el 82% de los presentados. Los centros que ofertan esta optativa están adscritos a la Escuela Oficial de Idiomas más cercana, que será la referencia para todo el proceso de coordinación y gestión de la materia optativa autorizada.

Así, las EOI se coordinan con la dirección del centro y el docente que imparta la materia para el seguimiento del progreso del alumnado. La adquisición de competencias lingüísticas en lenguas extranjeras constituye un elemento fundamental en la formación integral del alumnado, al incidir positivamente en su desarrollo cognitivo, social, académico y profesional.

Asimismo, el dominio de una segunda lengua favorece la empleabilidad y la movilidad educativa, y permite al alumnado afrontar con mayores garantías los retos de una sociedad globalizada. La inclusión de la enseñanza de idiomas en el currículo escolar contribuye, además, a la creación de entornos de aprendizaje inclusivos y multiculturales, donde se fomenta el respeto a la diversidad y convivencia.