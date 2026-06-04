Más de 30 centros educativos de la provincia de Almería participan en programas de educación ambiental

Alumnos participan en una actividad vinculada a la educación ambiental en un centro educativo de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía desarrolla programas de educación ambiental y desarrollo sostenible en más de 30 centros educativos de la provincia de Almería, algunos adscritos a varias iniciativas, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este viernes, 5 de junio.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha situado estas actuaciones en centros públicos y concertados como parte de una apuesta por la educación ambiental como "eje transversal" del proyecto docente.

Castillo ha señalado el papel de la Red Andaluza de Ecoescuelas y del proyecto Aulas Verdes Abiertas, dos iniciativas que "transforman las escuelas y los institutos en centros de aprendizaje sostenible, fomentan el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía y la mejora del entorno natural y social".

La Red Andaluza de Ecoescuelas está formada por 346 centros educativos de Educación Infantil y Primaria e institutos de Educación Secundaria, más de 8.000 docentes y 132.000 alumnos. En la provincia participan 27 centros, según ha informado la Junta en una nota. La consejera ha agradecido a estos centros "su alta implicación y compromiso con los proyectos de educación ambiental para la sostenibilidad".

Las Ecoescuelas son una iniciativa educativa de la Administración autonómica dirigida a centros comprometidos con la mejora del entorno escolar. El programa aborda cuestiones como el cambio climático, la biodiversidad y geodiversidad, los ecosistemas forestales y la flora silvestre, la educación para la circularidad, el litoral, el medio marino y la gestión y el valor del agua.

El programa también impulsa encuentros regionales con todos los miembros de la Red y otros específicos para el alumnado, con el objetivo de compartir y potenciar las experiencias de cada centro. Además, contempla jornadas provinciales para coordinadores y planes de formación.

Por su parte, el proyecto 'Aulas Verdes Abiertas' se centra en rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros para convertirlos en "entornos de aprendizaje sostenibles, saludables y versátiles".

Cada curso participan en este proyecto 150 centros educativos no universitarios de titularidad pública de Andalucía inscritos en el programa 'Aldea', que reciben asesoramiento técnico, formación docente y dotación económica para adaptar los espacios con plantaciones, mobiliario natural, huertos, pérgolas y zonas de sombra. De ellos, 13 son de Almería.