Más de 31.800 alumnos granadinos y 66 centros participan en los programas culturales de Educación - JUNTA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín, ha asistido a la reunión inicial de coordinación de los Programas Culturales correspondiente al curso escolar 2026-2027 que implican a 66 centros y más de 31.800 alumnos en la provincia.

El encuentro ha reunido a los coordinadores de los centros educativos participantes en la provincia con el objetivo de presentar las novedades del curso, establecer las principales líneas de trabajo y facilitar la coordinación y el desarrollo de las actuaciones previstas.

Según destacan en un comunicado, la reunión constituye un punto de partida para el trabajo de coordinación y acompañamiento de los centros durante el curso, reforzando el papel de la cultura y las artes como elementos esenciales de una educación integral, inclusiva y conectada con el entorno.

Durante la jornada, la delegada ha destacado la importante implantación de estos programas en Granada, que cuentan este curso con 66 centros educativos participantes, 1.764 docentes implicados y un total de 31.853 alumnos y alumnas beneficiarios.

Martín ha puesto en valor el compromiso del profesorado y de los equipos de coordinación, así como la capacidad de estos programas para integrar la cultura y las artes en el proceso educativo.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que los centros se conviertan en espacios donde el alumnado no solo acceda a las manifestaciones culturales, sino que también participe activamente en su creación, interpretación y difusión.

Los programas culturales cuentan con una representación diversa de la red educativa granadina. De los 66 centros participantes, 32 son Institutos de Educación Secundaria (IES), 20 Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), tres centros docentes privados o concertados, dos Centros Públicos Integrados de Formación Profesional (CPIFP), tres Escuelas de Arte y Escuelas de Arte y Superiores de Diseño, dos Colegios Públicos Rurales (CPR), dos Centros de Educación Permanente (CEPER) y dos Centros Docentes Públicos de Educación Especial.

Los centros han articulado sus propuestas en torno a dos grandes líneas temáticas. La primera, Artes Escénicas, cuenta con la participación de 43 centros e incluye actividades relacionadas con la música, el teatro, la danza, la expresión corporal, el circo y otras manifestaciones escénicas. La segunda, Artes Plásticas y Visuales, reúne a 33 centros y contempla propuestas vinculadas al dibujo, la pintura, la fotografía, el diseño y la creación audiovisual.

Además, los centros participan en distintas actuaciones asociadas y redes de colaboración cultural. En concreto, 33 están adscritos al Programa Andaluz Arte y Educación, 32 forman parte de la Red PLANEA (Programas Arte y Escuela) y 25 participan en el programa Abecedaria, perteneciente a la Red Andaluza de Teatros Públicos.